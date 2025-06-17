Расширение ОДК-Кузнецов. Ремонт ЛАЭС. Вездеходы «Бурлак». Массовое производство гидроцилиндров

Новые заводы и модернизированные производства в России за прошедший месяц. На энергоблоке № 4 ЛАЭС завершён плановый средний ремонт с элементами модернизации. НПП «ПАТРИОТ» запустил новый цех по производству лодочных моторов. Расширение ОДК-Кузнецов ввод в эксплуатацию нового корпуса с девятью лабораториями. Предприятие «Центрально-Уральское» открыло новый цех по обогащению кварца. Брянское НПО «ГКМП» наладило серийный выпуск колесных и гусеничных. Серийное производство спиральновитых труб диаметром 2,4 метра с повышенным коэффициентом кольцевой жесткости запустила ГК «РГК».

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:09 — Компания «Сава Сервис» из Братска увеличила выпуск блок-модулей на 34%

0:52 — На энергоблоке № 4 ЛАЭС завершён плановый средний ремонт с элементами модернизации

1:33 — ОДК-Кузнецов ввело в эксплуатацию новый корпус с девятью лабораториями

2:18 — РУСАЛ запустил промышленное производство сплавов для автомобильной промышленности с добавлением вторичного металла

3:09 — НПП «ПАТРИОТ» запустил новый цех по производству лодочных моторов

4:04 — На ООО «Вездеходы Бурлак» введено в эксплуатацию новое производство снегоболотоходов

4:48 — В ОЭЗ «Кулибин» начал работу завод «РусСилика»

5:35 — Предприятие «Центрально-Уральское» открыло новый цех по обогащению кварца

6:15 — Брянское НПО «ГКМП» наладило серийный выпуск колесных и гусеничных асфальтоукладчиков

7:09 — Серийное производство спиральновитых труб диаметром 2,4 метра с повышенным коэффициентом кольцевой жесткости запустила ГК «РГК»

7:45 — Компания «Регион» массовое производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной и спецтехники

8:36 — Компания «РИФ-Микромрамор» запустила третий завод по производству наполнителей из молотого мрамора

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