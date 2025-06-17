РТУ МИРЭА запустил первую в России открытую онлайн платформу квантовых вычислений

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В мире, где квантовые технологии определяют будущее науки и промышленности, Россия делает уверенный шаг вперёд. С 11 июня 2025 года любой желающий — от студента до IT-компании — может бесплатно работать с первой отечественной онлайн-платформой квантовых вычислений. Разработка принадлежит РТУ МИРЭА, выполнена в Институте информационных технологий и уже признана перспективной в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления».

Платформа, доступная по адресу https://quantum.mirea.ru/, позволяет создавать и тестировать квантовые алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе. Её возможности сопоставимы с зарубежными аналогами, такими как Qiskit и Cirq, но главное преимущество — совместимость с российской платформой «Эльбрус». Это не только повышает эффективность вычислений, но и укрепляет технологический суверенитет страны.

Андрей Зуев, директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА, подчеркивает: «Наша платформа — это не просто инструмент для учёных. Она открывает двери в мир квантовых вычислений для студентов, разработчиков и бизнеса. Мы создали среду, где можно учиться, экспериментировать и готовить кадры для будущего цифровой экономики».

Платформа пригодится вузам, научным центрам и IT-компаниям. В перспективе её будут использовать в сферах искусственного интеллекта, моделирования молекул, оптимизации логистики, прогнозирования финансовых рынков, компьютерного зрения и т. п. По оценкам McKinsey, к 2035 году мировой рынок квантовых вычислений достигнет $14,1 трлн, и Россия теперь имеет свой инструмент для участия в этой гонке.

© cdn.10nauki.ru

Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА, отмечает: «Этот проект — важный этап в развитии отечественных высоких технологий. Мы не просто соответствуем мировым трендам, а создаём основу для будущих прорывов в науке и промышленности».

Запуск платформы — не просто научное и инженерное достижение, а шаг к технологической независимости России. Благодаря открытому доступу она станет универсальным инструментом для обучения, исследований и внедрения квантовых вычислений в реальные проекты.

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