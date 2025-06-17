Сборная России завоевала четыре медали на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни

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В Ташкенте подвели итоги второй Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали.Соревнование проходило для участников из 16 стран в два тура.

Саид Нургаянов, Республика Татарстан — золото;

Арсений Сысоев, Москва — золото;

Азамат Шарафиев, Республика Татарстан — золото;

Владимир Руренко, Москва — серебро.

Руководил командой Василий Краснобров, методист Центра педагогического мастерства Москвы.

Практический состоял из двух задач, на выполнение каждой отводилось 2 часа 10 минут. Теоретический включал восемь заданий, рассчитанных на пять часов.

Российская команда участвовала в соревновании в рамках подготовки кандидатов в сборную к Международной химической олимпиаде.

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