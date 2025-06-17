Облачный сервис «Пегас-проПоле»

Облачный сервис для сельского хозяйства — «Пегас проПоле»

Данный сервис позволяет не только оптимизировать эксплуатационные режимы техники «Туман», но и эффективно ей управлять.

"Туман" с облачным сервисом "Пегас-проколе"

Сервис «Пегас проПоле» упрощает работу специалистов разных уровней: руководителей аграрных предприятий, агрономов, диспетчеров, механизаторов.

Сервис «Пегас-проПоле» — это платформа, на которой собираются, анализируются и хранятся данные, связанные с процессами по внесению удобрений и защите растений.

Основные функции и возможности

Создание и передача заданий или карт предписаний механизаторам на системы «Пегас-Навигатор» оптимизирует процесс управления и планирования. Совместная работа и синхронизация. Синхронизация навигационных линий, данных обработки и контуров полей между несколькими машинами «Туман», оснащенных системами «Пегас-Навигатор» гарантирует удобную совместную работу, что особенно актуально при одновременном внесении удобрений и защите растений несколькими машинами. Детализированный сбор информации о выполненных работах, включающий количество и качество внесения препаратов, производительность техники, а также изменение рабочей скорости. Сервисное обслуживание и консультации специалистов компании «Пегас-Агро» с применением платформы «Пегас-проПоле» обеспечат ускоренный процесс сервиса, что значительно повысит эффективность эксплуатации техники «Туман». Интеграция через API с внешними системами предоставляет клиентам уникальную возможность оптимизировать бизнес-процессы. Это особенно актуально для клиентов, которые ведут бизнес на нескольких платформах и нуждаются в синхронизации данных в реальном времени. Кроме того, возможность интеграции данных способствует снижению вероятности ошибок при ручном вводе данных, что, в свою очередь, повышает качество и достоверность информации.



С помощью сервиса «Пегас-проПоле» и системы «Пегас-Навигатор» клиенты получают конкурентные преимущества, сокращая затраты и оптимизируя производственные процессы, что поможет бизнесу не только сохранить стабильность, но и увеличить рентабельность.

«Урожай — дело техники!» Ваш «Пегас-Агро»

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