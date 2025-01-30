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58 перегонов БАМа общей протяженностью 560 км компании Нацпроектстроя подготовлено под укладку вторых путей в 2024 году, что на 35% больше объёма работ 2023 года.

Рекордным стал август 2024 года, когда в эксплуатацию было передано более 100 км. В это время было задействовано более 13, тыс. работников.

За 2024 год возведено 440 мостов и водопропускных труб, включая 392 метровый переход через реку Нюкжу, ставший самым протяженным среди новых мостов БАМа.

Работы велись по всему Дальнему Востоку — в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Забайкалье и Якутии.

https://gudok.r...ews/?ID=1694527

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