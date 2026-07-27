Боевые машины пехоты БМП-3, произведённые холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех), уходят в войска с усиленной защитой. В новой партии, переданной Минобороны, учтён опыт эксплуатации в боевых условиях: усилено днище от подрыва, повышена броневая стойкость кормовой и передней частей к осколкам.

Помимо этого, каждая машина получила средства дополнительной защиты, прикрывающие корпус по всем проекциям, включая верхнюю. Установлены специальные приборы и аппаратура для повышения мобильности и эффективности вооружения. Также все БМП-3 оснащены усовершенствованной системой РЭБ.

Отгрузки «Высокоточных комплексов» с начала спецоперации ежегодно растут.

«С начала спецоперации объемы отгружаемой „Высокоточными комплексами“ продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели. Одновременно с учетом фронтового опыта меняется и облик боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований — усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Машины этой партии, как и предыдущие, ценятся в войсках за огневую мощь и простоту в эксплуатации. Поставки идут в рамках гособоронзаказа.