Калининградский производитель мототехники освоил серийное производство электромотоциклов

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«Калининградский мотозавод», отсчитывающий свою историю с 2004 года, считается первым в России сборочным производством мототехники. Калининградская область входит в число регионов, где реализуется пилотный проект по развитию электромобильности. В эту работу вовлечены не только крупные компании, как, например, АВТОТОР, РЭНЕРа, Россети, но и представители малого и среднего бизнеса. Свой вклад в производство экологичного и высокотехнологичного транспорта, в импортозамещение вносит и «Калининградский мотозавод».

Текущая линейка продукции «Калининградского мотозавода» полностью сформирована из разработок собственных конструкторов и инженеров. Компания поставляет на российский рынок и на экспорт более чем в 10 стран квадрициклы, мотобуксировщики, электромотоциклы. За 20 лет с конвейера предприятия сошли более 120 тысяч единиц мотопродукции под брендами «Балтмоторс», Baltmotors Striker и популярные на зарубежных рынках «мотособаки» Barboss, Snowdog и Bulldog повышенной проходимости.

С 2022 года компания реализует инвестпроект стоимостью 150 млн рублей по разработке и производству серии гибридных и электрических полноприводных мотоциклов с мощностью двигателя от 5 до 8 кВт. Часть средств на эти цели привлечена благодаря государственным мерам поддержки. «Калининградский мотозавод» получил федеральные субсидии на частичную компенсацию своих затрат на транспортировку продукции, а также субсидии на проведение НИОКР. Несколько лет назад компания стала заёмщиком региональной антикризисной программы, получив по линии центра «Мой бизнес» Калининградской области 25 млн рублей на пополнение оборотных средств".

«Помимо бензиновых мотоциклов и квадроциклов, мы делаем электромотоциклы. Наша модель Bulldog стала первым в мире электрическим мотоциклом экстремальной проходимости с двумя электродвигателями, встроенным зарядным устройством и генератором, который позволяет заряжать мотоцикл на ходу. Рассчитываем развивать это направление в Калининградской области, находить возможности для импортозамещения комплектующих», — рассказал основатель компании Дмитрий Сивков.

По мере расширения производства растёт и коллектив предприятия: за последние три года он увеличился почти на 20 сотрудников, достигнув 65 человек.

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