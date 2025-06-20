ОСК начала швартовные испытания аварийно-спасательного судна «Керченский пролив»

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Специалисты Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) приступили к швартовным испытаниям многофункционального спасательного судна проекта MPSV 06 «Керченский пролив», строящегося по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика». В ходе испытаний были запущены главные дизель-генераторы (ГДГ), проверена работа интегрированной системы управления судном и её взаимодействие с системой управления ГДГ. Также завершены испытания системы водяного пожаротушения. В ближайшее время начнутся проверки аварийного дизель-генератора. Параллельно завершается монтаж мебели и оборудования в каютах первого и второго ярусов надстройки, а также на палубе бака. Кроме того, началась проверка специализированного спасательного оборудования, сообщает пресс-служба ОСК.

Судно ледового класса мощностью 7 МВт было переведено на сдаточную базу Амурского судостроительного завода в октябре прошлого года. Основные функции судна включают патрулирование и дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, а также в зонах морских нефтегазовых месторождений, оказание аварийной помощи терпящим бедствие судам, включая эвакуацию людей и медицинскую помощь, а также буксировочные операции. «Керченский пролив» не имеет ограничений по районам плавания и способен работать в том числе на трассах Северного морского пути.

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