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Katamaran 11 июня 2025, 09:27 104 Судостроение и судоходство

На Находкинском СРЗ заложено краболовное судно «Виндис» проекта 03141

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На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) состоялась торжественная закладка краболовного судна проекта 03141. Строительство судна ведется по заказу ООО «Амурское».

 © paluba.media

Проект 03141 разработан «СК Викинг». Техническое наблюдение за постройкой осуществляют специалисты Приморского отделения РС. Символ класса: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery)(REF) fishing vessel.

 © korabel.ru

Краболов предназначен для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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Источник: paluba.media

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Находкинский судоремонтный завод, Приморский край, краболовное судно, 03141
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