На Находкинском СРЗ заложено краболовное судно «Виндис» проекта 03141

На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) состоялась торжественная закладка краболовного судна проекта 03141. Строительство судна ведется по заказу ООО «Амурское».

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Проект 03141 разработан «СК Викинг». Техническое наблюдение за постройкой осуществляют специалисты Приморского отделения РС. Символ класса: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery)(REF) fishing vessel.

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Краболов предназначен для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Основные характеристики краболова проекта 03141: Длина 63,27 м Ширина 10,6 м Водоизмещение 1586 тонн Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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