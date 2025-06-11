На Находкинском СРЗ заложено краболовное судно «Виндис» проекта 03141

На Находкинском СРЗ заложено краболовное судно «Виндис» проекта 03141Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Находкинском судоремонтном заводе (Приморский край) состоялась торжественная закладка краболовного судна проекта 03141. Строительство судна ведется по заказу ООО «Амурское».
Проект 03141 разработан «СК Викинг». Техническое наблюдение за постройкой осуществляют специалисты Приморского отделения РС. Символ класса: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery)(REF) fishing vessel.
Краболов предназначен для промысла краба и креветки ловушками, хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
|Основные характеристики краболова проекта 03141:
|Длина
|63,27 м
|Ширина
|10,6 м
|Водоизмещение
|1586 тонн
|Объем перевозки живого краба
|до 100 тонн
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