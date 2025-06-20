Lada Azimut, «Царь-двигатель» РД-171МВ для «Союза-5», головное электросудно «Стрельна», КамАЗ-52222

Lada Azimut, «Царь-двигатель» РД-171МВ для «Союза-5», головное электросудно «Стрельна», КамАЗ-52222Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о новом кроссовере Автоваза LADA AZIMUT, головном электросудне «Стрельна», о производстве самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, о масштабных испытаниях лазерных систем для борьбы с беспилотниками, о начале работы новых российских электробусов Камаз-52222 и других новостях промышленности.
В этом видео:
00:00 — вступление (ПМЭФ-2025: LADA AZIMUT, головное электросудно «Стрельна»)
01:22 — десятый старт ракет семейства «Ангара»
02:11 — масштабные испытания лазерных систем для борьбы с БПЛА
02:55 — очередная поставка «Высокоточных комплексов» для Минобороны РФ
03:50 — производство самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ
04:37 — начало работы электробусов Камаз-52222
05:25 — производство полноприводных КАМАЗ-65958 и КАМАЗ-65959
06:17 — создание нового Li-Ion аккумулятора с улучшенными характеристикамиа в МАИ
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