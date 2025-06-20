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mashnews 20 июня 2025, 22:58 319 Видеоблог

Lada Azimut, «Царь-двигатель» РД-171МВ для «Союза-5», головное электросудно «Стрельна», КамАЗ-52222

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о новом кроссовере Автоваза LADA AZIMUT, головном электросудне «Стрельна», о производстве самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, о масштабных испытаниях лазерных систем для борьбы с беспилотниками, о начале работы новых российских электробусов Камаз-52222 и других новостях промышленности.

В этом видео:

00:00 — вступление (ПМЭФ-2025: LADA AZIMUT, головное электросудно «Стрельна»)

01:22 — десятый старт ракет семейства «Ангара»

02:11 — масштабные испытания лазерных систем для борьбы с БПЛА

02:55 — очередная поставка «Высокоточных комплексов» для Минобороны РФ

03:50 — производство самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ

04:37 — начало работы электробусов Камаз-52222

05:25 — производство полноприводных КАМАЗ-65958 и КАМАЗ-65959

06:17 — создание нового Li-Ion аккумулятора с улучшенными характеристикамиа в МАИ

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Источник: rutube.ru

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машньюс, mashnews
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    21.06.2518:16:56

    Ух, какая красота. Хороший дизайн

    #1302654
  • Нет аватара dronson123
    22.06.2517:25:42

    Вопрос по поводу плеера, это только у меня чёрный экран? Если видео с rutube, то он у меня работает, но не в формате сделано у нас.

    #1302672
    • Нет аватара Лес
      22.06.2522:35:19

      Вопрос по поводу плеера, это только у меня чёрный экран? Если видео с rutube, то он у меня работает, но не в формате сделано у нас.

      Черный экран означает, что плеер еще грузится, полностью не догрузился и полной картинки с видео еще нет.

      #1302680
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