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lapshin-89 23 июня 2025, 14:35 107 Производство

В Приангарье запустили в работу производство фторированных алканов

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 © www.ogirk.ru

На базе Федерального исследовательского центра «Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН» начал работу участок по производству фторированных алканов. Производство химической продукции необходимо для выпуска высокотехнологичной продукции для нефтетранспортной отрасли и исследовательских разработок в этой сфере. Ключевой химический компонент необходим для синтеза полимеров с ультравысокой молекулярной массой, которые используются для повышения эффективности работы нефтепроводов.

 © www.ogirk.ru

В 2023 году Президент России подчеркнул важность ускоренного развития производства малотоннажной и среднетоннажной химии и поручил Правительству разработать меры поддержки этого направления, в том числе, за счет увеличения объемов выпуска. Новое производство — один из шагов в реализации поставленной задачи.

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Источник: www.ogirk.ru

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Иркутская область, производство, импортозамещение
  • Нет аватара DimaY
    23.06.2514:41:03

    Хорошая новость. В области малотоннажной химии у нас пока большой провал, каждая новость будет создавать накопительный эффект. А то приходится обращаться к китайцам, а они цену загибают.

    #1302701
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