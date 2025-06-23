В Приангарье запустили в работу производство фторированных алканов

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На базе Федерального исследовательского центра «Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН» начал работу участок по производству фторированных алканов. Производство химической продукции необходимо для выпуска высокотехнологичной продукции для нефтетранспортной отрасли и исследовательских разработок в этой сфере. Ключевой химический компонент необходим для синтеза полимеров с ультравысокой молекулярной массой, которые используются для повышения эффективности работы нефтепроводов.

© www.ogirk.ru

В 2023 году Президент России подчеркнул важность ускоренного развития производства малотоннажной и среднетоннажной химии и поручил Правительству разработать меры поддержки этого направления, в том числе, за счет увеличения объемов выпуска. Новое производство — один из шагов в реализации поставленной задачи.

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