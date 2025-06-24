Шестое судно на подводных крыльях «Метеор» спущено на воду в Татарстане.

На воду спущен 6-й катер на подводных крыльях «Метеор 2020».

Катера вместимостью до 120 человек и максимальной скоростью до 77 км/ч модернизировали в 2021 году. Их сделали современными и комфортными транспортными средствами для межгородских перевозок. Просторные салоны, места для людей с ограниченными возможностями, матерей с детьми. Внутри судна практически не чувствуется скорость и можно заниматься повседневными делами. Салон оборудован удобными креслами и столиками, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением в кормовой части. Для ручной клади в пассажирском салоне расположены закрытые полки самолетного типа. Сейчас судна поставлены в республику Татарстан (Казань — Ульяновск), ХМАО и западной Сибири на маршруты Иртыш — Обь.

Судно проекта «Метеор» не имеет успешных аналогов повседневного пассажирского или других видов назначения кораблей на подводных крыльях.

Видео ходовых испытаний

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