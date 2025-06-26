В Нижнем Новгороде открыли детскую поликлинику после капитального ремонта

В Нижнем Новгороде открыли детскую поликлинику после капитального ремонтаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Детская поликлиника при городской больнице № 40 полностью преобразилась после масштабной реконструкции. Медицинское учреждение теперь соответствует всем современным стандартам детского здравоохранения.
За пять месяцев строители полностью обновили двухэтажное здание: заменили инженерные коммуникации, установили новую электропроводку и провели капитальный ремонт всех помещений. В регистратуре организовали удобную зону по принципам «Бережливой поликлиники» с электронной очередью.
На реконструкцию направили 16 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». При этом учреждение продолжало работать без перерывов — ремонт проводили поэтапно, временно перемещая кабинеты, сообщает Минздрав России.
Поликлиника обслуживает более 13 тысяч детей. Здесь работают специалисты разных профилей, есть современное оборудование для диагностики и лечения.
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Bionysheva_Elena