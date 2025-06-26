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Bionysheva_Elena 26 июня 2025, 09:41 6092 Дорожное строительство

«Северсталь» поставила 3 тысячи тонн стали для строительства новой трамвайной линии в Петербурге

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © vmeste.severstal.com

«Северсталь» поставила 3 тысячи тонн металлопроката для строительства новой трамвайной линии в Санкт-Петербурге.

Череповецкий металлургический комбинат изготовил толстолистовой прокат марки 10ХСНД, который будет использован для возведения мостовых конструкций на трамвайном маршруте от станции метро «Купчино» до посёлков Шушары и Славянка. Протяжённость новой линии составит свыше 21 километра, она включит три моста и четыре путепровода.

Ранее для этого проекта компания уже отгрузила 195 тонн холодногнутого шпунта собственного производства, применённого при обустройстве котлованов. В рамках строительства также запланировано возведение современного депо, установка новых остановочных павильонов и закупка низкопольных трамваев, сообщает пресс-служба Северсталь.

Участие в столь масштабном проекте — это большая ответственность и возможность продемонстрировать нашу экспертизу в инфраструктурном строительстве. Мы предлагаем не просто металлопродукцию, а комплексные решения, учитывающие индивидуальные задачи каждого заказчика. Для транспортных объектов мы поставляем широкий спектр продукции: от толстолистового проката и шпунтовых решений до опор освещения, шумозащитных экранов, водопропускных труб с цинковым покрытием, вантовых прядей, современной арматуры и свайной продукции. Такой подход позволяет качественно реализовывать самые сложные и амбициозные проекты в кратчайшие сроки, комментирует Дмитрий Горошковдиректор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами компании «Северсталь»

Это продолжение успешного сотрудничества «Северстали» с предприятием «Ленмонтаж» — ранее компании совместно работали над такими проектами, как строительство стадиона «Зенит Арена» и создание инфраструктурных объектов для города.

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Источник: vmeste.severstal.com

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Северсталь
  • Нет аватара DimaY
    26.06.2510:21:50

    Отличная новость, развитие транспортной инфраструктуры! Помню приехал я как-то в Ленинград и жил на Чёрной речке, а добираться надо было на Политехническую, метро — почти час, пешком столько же, и вдруг обнаружил трамвай — 15 минут.

    #1302852
  • Нет аватара exVHM.ru
    27.06.2510:08:40

    эх… такую бы надземную (ветрозащищённую) линию в Новороссийск — с одной стороны бухты на другую бегать… а то самый самый крупный порт (по грузообороту) в стране задыхается в пробках и конца и края этой истории не видать…

    Отредактировано: exVHM.ru~10:12 27.06.25
    #1302900
    • Нет аватара DimaY
      27.06.2510:17:34

      Ну так земля то у Вас малая, а вы такой толпой там скопились, отсюда и пробки.

      #1302903
      • Нет аватара exVHM.ru
        27.06.2510:25:36

        согласен… лучше уже пусть воду пресную круглосуточно в домах обеспечат… или очистные сооружения в построят… а то все бухту льется…

        #1302906
        • Нет аватара DimaY
          27.06.2510:35:32

          А откуда водичку взять то? Да и очистные площадь не маленькую занимают, а земля малая.

          #1302908
          • Нет аватара exVHM.ru
            27.06.2510:39:28

            На Малой земле как раз очистные есть (в Алексино) и вопрос тут не в земле, а в денежках…

            #1302909
            • Нет аватара DimaY
              27.06.2510:48:38

              Ну это тоже, в Питере при СССР, тоже не нашлось денег на очистные, только при РФ построили. Затратное это сооружение. Но безусловно строить надо. А вот с пресной водой, во многих приморских городах проблема. Народ обычно не понимает, что добыча воды это тоже не всегда простая задача. Москва в этом отношении сделала большой шаг вперед. Если раньше вода была гадкая, то сейчас ее качество сильно возросло, но власти в сети вложились изрядно.

              #1302910
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