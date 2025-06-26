«Северсталь» поставила 3 тысячи тонн стали для строительства новой трамвайной линии в Петербурге

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«Северсталь» поставила 3 тысячи тонн металлопроката для строительства новой трамвайной линии в Санкт-Петербурге.

Череповецкий металлургический комбинат изготовил толстолистовой прокат марки 10ХСНД, который будет использован для возведения мостовых конструкций на трамвайном маршруте от станции метро «Купчино» до посёлков Шушары и Славянка. Протяжённость новой линии составит свыше 21 километра, она включит три моста и четыре путепровода.

Ранее для этого проекта компания уже отгрузила 195 тонн холодногнутого шпунта собственного производства, применённого при обустройстве котлованов. В рамках строительства также запланировано возведение современного депо, установка новых остановочных павильонов и закупка низкопольных трамваев, сообщает пресс-служба Северсталь.

Участие в столь масштабном проекте — это большая ответственность и возможность продемонстрировать нашу экспертизу в инфраструктурном строительстве. Мы предлагаем не просто металлопродукцию, а комплексные решения, учитывающие индивидуальные задачи каждого заказчика. Для транспортных объектов мы поставляем широкий спектр продукции: от толстолистового проката и шпунтовых решений до опор освещения, шумозащитных экранов, водопропускных труб с цинковым покрытием, вантовых прядей, современной арматуры и свайной продукции. Такой подход позволяет качественно реализовывать самые сложные и амбициозные проекты в кратчайшие сроки, комментирует Дмитрий Горошковдиректор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами компании «Северсталь»

Это продолжение успешного сотрудничества «Северстали» с предприятием «Ленмонтаж» — ранее компании совместно работали над такими проектами, как строительство стадиона «Зенит Арена» и создание инфраструктурных объектов для города.

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