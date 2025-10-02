MAX
lapshin-89 Производство

Российские компании представили импортозамещающую продукцию на TNF 2025 (часть 2)

Инжиниринговый центр "Кронштадт" на TNF 2025 © oilgasforum.ru

Форум TNF 2025 завершил свою работу, в этом году форум посетили 15 390 человек — рекордное количество за всю его историю. В течение четырёх дней работы на площадке прошло свыше 100 деловых мероприятий: конференции, круглые столы, стратегические сессии и панельные дискуссии. Программа была посвящена вопросам импортозамещения в нефтегазовой отрасли, развитию отечественного машиностроения и перспективам добычи углеводородов. За последние десять лет российским предприятиям удалось освоить выпуск 160 видов крупного оборудования, а в обновлённый перечень 2023 года вошли 220 позиций, требующих замещения. Многие образцы продукции были представлены в Тюмени.

TNF 2025 (фото автора) © oilgasforum.ru

Объём рынка нефтегазового машиностроения составляет 675 млрд руб., из которых 508 млрд руб. уже приходится на отечественную продукцию. К 2030 году уровень локализации должен достичь 90%, а фактически это может произойти уже к 2027 году.

TNF-2025 (фото автора) © oilgasforum.ru

Одним из хэдлайнеров X Промышленно-энергетическом форуме TNF стало НПО «Фундаментстройаркос» представившее технологию температурной стабилизации грунтов объектов Крайнего Севера.

© oilgasforum.ru

Специальные системы поддержки температуры необходимы для сохранения различных объектов без деформации. Систему разрабатывают, исходя из состояния грунта и предназначения объекта, — гражданский или промышленный. Диаметр трубы постоянный — 33,7 миллиметра. Стальная труба с Урала — основа системы для охлаждения, а алюминиевая из Красноярска — для теплообменника. Система имеет надземную и подземную части, опускаются они на 35 или 100 метров.

© oilgasforum.ru

Устанавливают системы температурной стабилизации грунтов в октябре, она работает до конца апреля — весь период зимних холодов. Работает установка автоматически: отключается с приходом тепла и заново включается зимой самостоятельно. Система работает на протяжении всего жизненного цикла объекта. Гарантийный срок — 50 лет.

© oilgasforum.ru

Криогенные установки создают в 12 цехах предприятия от одного до трёх месяцев. На 1715о кв.м. организовано производство замкнутого цикла.

© oilgasforum.ru

Об этом предприятии я уже однажды рассказывал, специально для выставки был изготовлен макет установки термостабилизации грунтов.

Макет установки термостабилизации грунтов НПО "Фундаментстройаркос" (фото автора) © oilgasforum.ru
Стенд компании "ОБТЭК" (фото автора) © oilgasforum.ru

Свою импортозамещающую продукцию представили и другие тюменские предприятия. Так, компания «ОБТЭК», занимающаяся реверсивным инжинирингом, представила импортозамещённые образцы ротационного питателя.

Ротационный питатель от компании "ОБТЭК" (фото автора)) © oilgasforum.ru
Продукция компании "ОБТЭК" (фото автора) © oilgasforum.ru

Тюменский завод «Сиббурмаш» представил свою новейшую разработку — муфту радиального бурения «ГИДРА».

Муфта "ГИДРА" от "Сиббурмаша". © oilgasforum.ru

На стендах выставки сотни новых образцов продукции, всё это производится в России!

Пакер гидравлический эксплуатационный от ООО "НКМЗ-Групп" из Нефтекамска (фото автора) © oilgasforum.ru
Роторные управляемые системы от ООО "ГЕРС Технолоджи" из Твери (фото автора) © oilgasforum.ru
Роторные управляемые системы ООО "ГЕРС Технолоджи" (фото автора) © oilgasforum.ru
Датчики давления расплава полимеров от ООО "Микроэлектронные датчики и устройства" из Ульяновска (фото автора) © oilgasforum.ru
Насос герметичный центробежный от ООО "Инжиниринговый центр "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru
Кран шаровой криогенный от АО "Пензтяжпромарматура" (фото автора) © oilgasforum.ru
Электронасосный агрегат от ООО "ГИДРОГАЗ" из Воронежа (фото автора) © oilgasforum.ru

Группа компаний «Турбулентность-ДОН» с 1998 годаспециализируется на разработке, производстве и выпуске средств коммерческого и технологического учета газа, жидких углеводородов: приборов бытового и промышленного назначения.

ГК "Турбулентность Дон" (фото автора) © oilgasforum.ru

ГК «Турбулентность-ДОН» наукоёмкое производственное предприятие полного цикла с собственным конструкторским бюро, производством и аккредитованной метрологической службой. Это единственное в Российской Федерации предприятие, которое производит измерительные приборы для коммунально-бытового и промышленного учёта энергоресурсов, основанные на 5 физических принципах измерения.

ГК "Турбулентность Дон" (фото автора) © oilgasforum.ru
ГК "Турбулентность Дон" (фото автора) © oilgasforum.ru

10 июля 2025 года стало важной вехой в развитии Группы компаний «Турбулентность-ДОН». В этот день торжественно открыто новое производство высокоточных расходомеров для коммерческого и технологического учета газа, жидкостей и нефтепродуктов. Производство на площади 2500 м² стало современной площадкой для 130 новых рабочих мест. Основная цель нового производства — обеспечение полного производственного цикла на одной площадке. Это позволит значительно сократить время выпуска продукции и снизить производственные издержки, а также удвоить мощности предприятия по производству расходомеров. В состав производства входят складские помещения, участки для производства печатных плат, обработки металла, сварки, покраски и сборки расходомеров. Здесь же будут проводиться приемочные испытания готовой продукции, включая калибровку, термоциклические и вибрационные испытания.

© oilgasforum.ru

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» — российское предприятие, разрабатывающее и производящее приборы по учету газа и жидкостей. Расходомеры производства ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» обеспечивают стабильные измерения даже в самых сложных условиях.

НПП "КуйбышевТелеком-Метрология" (фото автора) © oilgasforum.ru

Научно-производственное предприятие «ТИК» с 1962 года специализируется на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты (ПАЗ) промышленного оборудования по параметрам вибрации.

© oilgasforum.ru

За свою многолетнюю историю предприятие «ТИК» приобрело компетенции во многих смежных областях хозяйственной деятельности. Соответственно развивалась и структура предприятия, росло количество работников. На сегодняшний день на предприятии трудится более 450 человек, а само предприятие географически расположено на трех площадках общей площадью 6,5 тыс. м2 на правом берегу Камы в Перми.

Вибростенд "ТИК-ВВ" (фото автора) © oilgasforum.ru

Hitewell — мировой производитель промышленных систем управления, обладающий богатым опытом и конструктивными особенностями в области исследований, разработки и производства приводов. Предприятие расположено во Владивостоке.

ООО "Приводы "ХАЙТВЭЛ" (фото автора) © oilgasforum.ru
ООО "Приводы "ХАЙТВЭЛ" (фото автора) © oilgasforum.ru

Новинку — обувь с элементами брендбука Тюмени — представила обувная фабрика «Сибирский след» на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Сейчас очень активно развивается история с брендингом, на выстаке был представлен один из вариантов. Также ведутся переговоры по аналогичной работе с брендингом Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Обувь с городскими элементами можно демонстрировать на разных мероприятиях, она может стать классным подарком для гостей региона.

© oilgasforum.ru
© oilgasforum.ru

Участие в форуме TNF принесло тюменской компании «Сибирский след» потенциальных клиентов из Москвы, фабрика сможет создать что-то уникальное уже и для других субъектов. Интерес к обуви местного производства возник и у представителей нескольких нефтегазовых компаний. Для «Сибирского следа» сотрудничество с компаниями не будет в новинку. Ранее мастера создали несколько десятков пар для радиохолдинга. Ещё у тюменцев налажено сотрудничество с сетью боулинг-ресторанов. Модель обуви уже разработана, сейчас «Сибирский след» отшивает для сети целую партию.

© oilgasforum.ru

Производство запущено в Тюмени в 2018 году. Продукцию тюменцы доставляют по всей стране, а также за рубеж: Калифорнию, Израиль, Германию, страны СНГ.

Продукция обувной фабрики "Сибирский след" (фото автора) © oilgasforum.ru

А теперь перейдём на уличную часть экспозиции.

TNF 2025 (фото автора) © oilgasforum.ru
TNF 2025 (фото автора) © oilgasforum.ru

Свою продукцию на форуме TNF-ЭКСПО представила российская компания из Челябинской области — Озёрский завод энергоустановок. Это профильный разработчик и производитель решений для автономной генерации. Предприятие спроектировало и выпустило автономную газотурбинную электростанцию в блочно-модульном исполнении.

Сегодня «Озёрский завод энергоустановок» — комплексный специалист в области автономной генерации. Срок службы новой электростанции — 25-30 лет. Сервисное обслуживание требуется не чаще одного раза в 5 тыс. часов работы. На ключевой площадке нефтегазовой отрасли — форуме TNF — стенд предприятия посетили тысячи человек.

Малая газотурбинная установка от Озёрского завода энергоустановок (фото автора) © oilgasforum.ru

Одним из украшений уличной экспозиции уже привычно стала снегоболотоходная техника «Тром 8» от ИП Гринкевич. Компания, которая летом прославилась еще на «Иннопроме» в Екатеринбурге, в Тюмень привезла свой форвардер на колёсах низкого давления.

Снегоболотоход "Буревестник" от "Тром 8" (фото автора) © oilgasforum.ru

В Тюмень привезли арктический автобус, сзади у него — буровая установка нашего производства. Эта машина может плавать, ездить по снегу, любым болотам, перевозить на плаву груз весом до пяти тонн, а по твердым поверхностям — до 10 тонн. Это возможно засчет больших колес. Мы позиционируем простой привод. При всей простоте конструкции и огромных габаритах машина весит всего 11 тонн. Все детали защищены по механическим изломам.

Снегоболотоход "Буревестник" от "Тром 8" (фото автора) © oilgasforum.ru

Тюменские компании «Кенера» и «Эльбрус дриллинг» представили на TNF совместную разработку — воздухонагревательную установка КВУ-750. Изготовлена она в Тюмени, процент импортозамещения — 98. Это не копия и не аналог, в установке сконцентрировали лучшие аспекты различного оборудования на основе своего опыта.

КВУ-750 (фото автора) © oilgasforum.ru

Сделана установка по принципу «всё нужное — просто». Разработка 2025 года — проекту меньше года, это опытный образец, который после выставки будет направлен на месторождение Западной Сибири для работы.

© oilgasforum.ru

ООО «БурСервис» — один из крупнейших отечественных поставщиков нефтесервисных услуг в Российской Федерации. Операционная деятельность компании в основных нефтегазовых районах поддерживается производственными базами и региональными офисами в Нижневартовске, Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Нефтеюганске, Усинске, Кожве, Пойковском, Тюмени, Бузлуке, Южно-Сахалинске, Иркутске, Красноярске, Оренбурге, Усть-Куте, Санкт-Петербурге и Москве.

Экспозиция ООО "Бурсервис" (фото автора) © oilgasforum.ru

На уличной экспозиции был представлен пример успешного применения многопробочной цементировочной головы.

Многопробочная цементировочная голова (фото автора) © oilgasforum.ru

Господствовал на территории Инжиниринговый центр «Кронштадт», который занимается производством деталей и оборудования для ТЭК и смежных отраслей, разработкой конструкторской документации и созданием собственной линейки оборудования. Также осуществляет ремонт и сервис нефтегазового оборудования, в том числе газовых турбин.

Инжиниринговый центр "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru

Инфраструктура предприятия включает Центр производства деталей и компонентов, Центр производства оборудования для ТЭК, Цех ремонта и сервиса газовых турбин, лабораторию измерений и материаловедения, 27 конструкторских бюро где работает 1700 человек, а за годы работы произведено более 30000 единиц сложного оборудования.

АГЗУ "ИКС КРОН" от ИЦ "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru
Продукция ИЦ "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru
Продукция ИЦ "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru
Продукция ИЦ "Кронштадт" (фото автора) © oilgasforum.ru

Сибур-дом на выставке TNF-2025.

Сибур-дом на TNF-2025 (фото автора) © oilgasforum.ru
Сибур-дом на TNF-2025 (фото автора) © oilgasforum.ru
Сибур-дом на TNF-2025 (фото автора) © oilgasforum.ru

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF прошла экспертная сессия по развитию территорий. На встрече поговорили о том, каким образом муниципальные команды во взаимодействии с крупным и средним бизнесом могут создавать инвестиционные возможности. Что является залогом успеха? Конечно, связь муниципалитета, правительства и крупного бизнеса. Самая крупная нефтехимическая компания СИБУР не просто партнёр, а предприятие, которое формирует смыслы для людей. С каждым годом она увеличивает своё присутствие не только в экономике, но и в социальной жизни Тобольска, но это уже тема следующей статьи…

В публикации использованы материалы из открытых источников и личные фотографии.

