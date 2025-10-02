Форум TNF 2025 завершил свою работу, в этом году форум посетили 15 390 человек — рекордное количество за всю его историю. В течение четырёх дней работы на площадке прошло свыше 100 деловых мероприятий: конференции, круглые столы, стратегические сессии и панельные дискуссии. Программа была посвящена вопросам импортозамещения в нефтегазовой отрасли, развитию отечественного машиностроения и перспективам добычи углеводородов. За последние десять лет российским предприятиям удалось освоить выпуск 160 видов крупного оборудования, а в обновлённый перечень 2023 года вошли 220 позиций, требующих замещения. Многие образцы продукции были представлены в Тюмени.

Объём рынка нефтегазового машиностроения составляет 675 млрд руб., из которых 508 млрд руб. уже приходится на отечественную продукцию. К 2030 году уровень локализации должен достичь 90%, а фактически это может произойти уже к 2027 году.

Одним из хэдлайнеров X Промышленно-энергетическом форуме TNF стало НПО «Фундаментстройаркос» представившее технологию температурной стабилизации грунтов объектов Крайнего Севера.

Специальные системы поддержки температуры необходимы для сохранения различных объектов без деформации. Систему разрабатывают, исходя из состояния грунта и предназначения объекта, — гражданский или промышленный. Диаметр трубы постоянный — 33,7 миллиметра. Стальная труба с Урала — основа системы для охлаждения, а алюминиевая из Красноярска — для теплообменника. Система имеет надземную и подземную части, опускаются они на 35 или 100 метров.

Устанавливают системы температурной стабилизации грунтов в октябре, она работает до конца апреля — весь период зимних холодов. Работает установка автоматически: отключается с приходом тепла и заново включается зимой самостоятельно. Система работает на протяжении всего жизненного цикла объекта. Гарантийный срок — 50 лет.

Криогенные установки создают в 12 цехах предприятия от одного до трёх месяцев. На 1715о кв.м. организовано производство замкнутого цикла.

Об этом предприятии я уже однажды рассказывал , специально для выставки был изготовлен макет установки термостабилизации грунтов.

Свою импортозамещающую продукцию представили и другие тюменские предприятия. Так, компания «ОБТЭК», занимающаяся реверсивным инжинирингом, представила импортозамещённые образцы ротационного питателя.

Тюменский завод «Сиббурмаш» представил свою новейшую разработку — муфту радиального бурения «ГИДРА».

На стендах выставки сотни новых образцов продукции, всё это производится в России!

Группа компаний «Турбулентность-ДОН» с 1998 годаспециализируется на разработке, производстве и выпуске средств коммерческого и технологического учета газа, жидких углеводородов: приборов бытового и промышленного назначения.

ГК «Турбулентность-ДОН» наукоёмкое производственное предприятие полного цикла с собственным конструкторским бюро, производством и аккредитованной метрологической службой. Это единственное в Российской Федерации предприятие, которое производит измерительные приборы для коммунально-бытового и промышленного учёта энергоресурсов, основанные на 5 физических принципах измерения.

10 июля 2025 года стало важной вехой в развитии Группы компаний «Турбулентность-ДОН». В этот день торжественно открыто новое производство высокоточных расходомеров для коммерческого и технологического учета газа, жидкостей и нефтепродуктов. Производство на площади 2500 м² стало современной площадкой для 130 новых рабочих мест. Основная цель нового производства — обеспечение полного производственного цикла на одной площадке. Это позволит значительно сократить время выпуска продукции и снизить производственные издержки, а также удвоить мощности предприятия по производству расходомеров. В состав производства входят складские помещения, участки для производства печатных плат, обработки металла, сварки, покраски и сборки расходомеров. Здесь же будут проводиться приемочные испытания готовой продукции, включая калибровку, термоциклические и вибрационные испытания.

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» — российское предприятие, разрабатывающее и производящее приборы по учету газа и жидкостей. Расходомеры производства ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» обеспечивают стабильные измерения даже в самых сложных условиях.

Научно-производственное предприятие «ТИК» с 1962 года специализируется на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты (ПАЗ) промышленного оборудования по параметрам вибрации.

За свою многолетнюю историю предприятие «ТИК» приобрело компетенции во многих смежных областях хозяйственной деятельности. Соответственно развивалась и структура предприятия, росло количество работников. На сегодняшний день на предприятии трудится более 450 человек, а само предприятие географически расположено на трех площадках общей площадью 6,5 тыс. м2 на правом берегу Камы в Перми.

Hitewell — мировой производитель промышленных систем управления, обладающий богатым опытом и конструктивными особенностями в области исследований, разработки и производства приводов. Предприятие расположено во Владивостоке.

Новинку — обувь с элементами брендбука Тюмени — представила обувная фабрика «Сибирский след» на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Сейчас очень активно развивается история с брендингом, на выстаке был представлен один из вариантов. Также ведутся переговоры по аналогичной работе с брендингом Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Обувь с городскими элементами можно демонстрировать на разных мероприятиях, она может стать классным подарком для гостей региона.

Участие в форуме TNF принесло тюменской компании «Сибирский след» потенциальных клиентов из Москвы, фабрика сможет создать что-то уникальное уже и для других субъектов. Интерес к обуви местного производства возник и у представителей нескольких нефтегазовых компаний. Для «Сибирского следа» сотрудничество с компаниями не будет в новинку. Ранее мастера создали несколько десятков пар для радиохолдинга. Ещё у тюменцев налажено сотрудничество с сетью боулинг-ресторанов. Модель обуви уже разработана, сейчас «Сибирский след» отшивает для сети целую партию.

Производство запущено в Тюмени в 2018 году. Продукцию тюменцы доставляют по всей стране, а также за рубеж: Калифорнию, Израиль, Германию, страны СНГ.

А теперь перейдём на уличную часть экспозиции.

Свою продукцию на форуме TNF-ЭКСПО представила российская компания из Челябинской области — Озёрский завод энергоустановок. Это профильный разработчик и производитель решений для автономной генерации. Предприятие спроектировало и выпустило автономную газотурбинную электростанцию в блочно-модульном исполнении.

Сегодня «Озёрский завод энергоустановок» — комплексный специалист в области автономной генерации. Срок службы новой электростанции — 25-30 лет. Сервисное обслуживание требуется не чаще одного раза в 5 тыс. часов работы. На ключевой площадке нефтегазовой отрасли — форуме TNF — стенд предприятия посетили тысячи человек.

Одним из украшений уличной экспозиции уже привычно стала снегоболотоходная техника «Тром 8» от ИП Гринкевич. Компания, которая летом прославилась еще на «Иннопроме» в Екатеринбурге, в Тюмень привезла свой форвардер на колёсах низкого давления.

В Тюмень привезли арктический автобус, сзади у него — буровая установка нашего производства. Эта машина может плавать, ездить по снегу, любым болотам, перевозить на плаву груз весом до пяти тонн, а по твердым поверхностям — до 10 тонн. Это возможно засчет больших колес. Мы позиционируем простой привод. При всей простоте конструкции и огромных габаритах машина весит всего 11 тонн. Все детали защищены по механическим изломам.

Тюменские компании «Кенера» и «Эльбрус дриллинг» представили на TNF совместную разработку — воздухонагревательную установка КВУ-750. Изготовлена она в Тюмени, процент импортозамещения — 98. Это не копия и не аналог, в установке сконцентрировали лучшие аспекты различного оборудования на основе своего опыта.

Сделана установка по принципу «всё нужное — просто». Разработка 2025 года — проекту меньше года, это опытный образец, который после выставки будет направлен на месторождение Западной Сибири для работы.

ООО «БурСервис» — один из крупнейших отечественных поставщиков нефтесервисных услуг в Российской Федерации. Операционная деятельность компании в основных нефтегазовых районах поддерживается производственными базами и региональными офисами в Нижневартовске, Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Нефтеюганске, Усинске, Кожве, Пойковском, Тюмени, Бузлуке, Южно-Сахалинске, Иркутске, Красноярске, Оренбурге, Усть-Куте, Санкт-Петербурге и Москве.

На уличной экспозиции был представлен пример успешного применения многопробочной цементировочной головы.

Господствовал на территории Инжиниринговый центр «Кронштадт», который занимается производством деталей и оборудования для ТЭК и смежных отраслей, разработкой конструкторской документации и созданием собственной линейки оборудования. Также осуществляет ремонт и сервис нефтегазового оборудования, в том числе газовых турбин.

Инфраструктура предприятия включает Центр производства деталей и компонентов, Центр производства оборудования для ТЭК, Цех ремонта и сервиса газовых турбин, лабораторию измерений и материаловедения, 27 конструкторских бюро где работает 1700 человек, а за годы работы произведено более 30000 единиц сложного оборудования.

Сибур-дом на выставке TNF-2025.

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF прошла экспертная сессия по развитию территорий. На встрече поговорили о том, каким образом муниципальные команды во взаимодействии с крупным и средним бизнесом могут создавать инвестиционные возможности. Что является залогом успеха? Конечно, связь муниципалитета, правительства и крупного бизнеса. Самая крупная нефтехимическая компания СИБУР не просто партнёр, а предприятие, которое формирует смыслы для людей. С каждым годом она увеличивает своё присутствие не только в экономике, но и в социальной жизни Тобольска, но это уже тема следующей статьи…

В публикации использованы материалы из открытых источников и личные фотографии.

