Первый частный космодром, новый Москвич-8, БПЛА с управляемым вектором тяги и форель Карелии

Первый частный космодром, новый Москвич-8, БПЛА с управляемым вектором тяги и форель КарелииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первый частный космодром в России может построить Inter Global Game (IGG). Уникальный беспилотник создали в НТЦ «Азимут» Ростеха. Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» может поступить в продажу в конце лета 2025 года. Крупнейший завод комбикормов для рыб ценных пород построили в Карелии. Главные новости российской промышленности — в обзоре Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление
0:07 — Первый частный космодром хотят построить в России
0:58 — Производство солнечных батарей для космических аппаратов в ОЭЗ «Технополис Москва»
1:46 — Создан беспилотник с изменяемым вектором тяги
2:38 — Линейная станция ТО SSJ-100
3:17 — Новая партия Су-35С
4:10 — Потаенный бронежилет «Джона Уика»
4:52 — Крупнейший завод рыбных кормов в Карелии
5:30 — Новый индустриальный Парк в Петербурге
6:03 — Производство высокоэффективных паровых котлов в Смоленске 6:34 — Новый семиместный кроссовер «Москвич 8»
7:16 — «Буханки» в модификации скорых от УАЗа
7:42 — GAC GS8 — первая гибридная модель в России
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