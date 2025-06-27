Первый частный космодром, новый Москвич-8, БПЛА с управляемым вектором тяги и форель Карелии

Первый частный космодром в России может построить Inter Global Game (IGG). Уникальный беспилотник создали в НТЦ «Азимут» Ростеха. Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» может поступить в продажу в конце лета 2025 года. Крупнейший завод комбикормов для рыб ценных пород построили в Карелии. Главные новости российской промышленности — в обзоре Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

0:07 — Первый частный космодром хотят построить в России

0:58 — Производство солнечных батарей для космических аппаратов в ОЭЗ «Технополис Москва»

1:46 — Создан беспилотник с изменяемым вектором тяги

2:38 — Линейная станция ТО SSJ-100

3:17 — Новая партия Су-35С

4:10 — Потаенный бронежилет «Джона Уика»

4:52 — Крупнейший завод рыбных кормов в Карелии

5:30 — Новый индустриальный Парк в Петербурге

6:03 — Производство высокоэффективных паровых котлов в Смоленске 6:34 — Новый семиместный кроссовер «Москвич 8»

7:16 — «Буханки» в модификации скорых от УАЗа

7:42 — GAC GS8 — первая гибридная модель в России

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