Очередная партия седельных тягачей КАМАЗ-РИАТ 65225-RT отправлена заказчику в Сургут

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Седельные тягачи КАМАЗ-РИАТ 65225-RT переданы крупной транспортной компании ООО ТТК «Союз», которая специализируется на перевозке топлива в северных районах. Автомобили произведены совместно с официальным партнёром «КАМАЗа» — ОАО «РИАТ». Приобретённые тягачи были гидрофицированы для работы с полуприцепами, имеющими гидравлическое оборудование. Это надёжные, мощные машины, которые просты в обслуживании и привычны для водителей и механиков. В целом, седельные тягачи КАМАЗ — наиболее востребованная категория грузовиков. Это универсальное транспортное средство, работающее с различными типами полуприцепов, а также используемое для челночных перевозок.

В номенклатуре официального партнёра «КАМАЗа» седельные тягачи занимают особое место. Учитывая, что потребители компании «РИАТ» работают в тяжёлых условиях Сибири и районах Крайнего Севера, все автомобили подвергаются тщательной проверке, на них устанавливается односкатная ошиновка колёс и пакет северных опций, что обеспечивает надёжную эксплуатацию в зимний период. Усилены ходовая часть и трансмиссия тягача. Для безотказной работы на таких автомобилях устанавливается рядный шестицилиндровый двигатель повышенной надёжности КАМАЗ 689.510-400 с высоким крутящим моментом, созданный для тяжёлых условий эксплуатации.

Напомним, «КАМАЗ» на протяжении многих лет сотрудничает с компаниями-партнёрами, совместно с которыми разрабатывается и выпускается широкий спектр спецтехники на базе шасси КАМАЗ. Эта техника востребована в регионах России в самых разных сферах деятельности, в том числе в области перевозок топлива.

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