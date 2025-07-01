Архангельская РЭБ флота завершила изготовление секций для плавдока «Сухона» проекта 02122

Архангельская РЭБ флота (Архангельская область) завершила изготовление секций предназначенных для плавдока «Сухона» проекта 02122, постройка которого идет на Севмаше.

© portnews.ru

Металлоконструкции высотой 8 м и массой 93 тонны выведены из эллинга. Специалисты готовят их к транспортировке на территорию заказчика.

Плавдок, состоящий из 18 блок-секций, предназначен для выполнения производственной программы Севмаша. С его помощью на Севмаше будет обеспечиваться надежность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга № 2 на акваторию предприятия.

Плавучий док «Сухона» проекта 02122 был заложен на ПО «Севмаш» 26 апреля 2024 года. Он строится на класс Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр), проектный символ класса — KE (*) R3 floating dock, berth connected ship (W, S). Объект сменит существующий одноименный док, который эксплуатировался на предприятии более 40 лет. Максимальная масса докуемого судна — 23,5 тыс. тонн.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈