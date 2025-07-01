Архангельская РЭБ флота завершила изготовление секций для плавдока «Сухона» проекта 02122

Архангельская РЭБ флота завершила изготовление секций для плавдока «Сухона» проекта 02122Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Архангельская РЭБ флота (Архангельская область) завершила изготовление секций предназначенных для плавдока «Сухона» проекта 02122, постройка которого идет на Севмаше.
Металлоконструкции высотой 8 м и массой 93 тонны выведены из эллинга. Специалисты готовят их к транспортировке на территорию заказчика.
Плавдок, состоящий из 18 блок-секций, предназначен для выполнения производственной программы Севмаша. С его помощью на Севмаше будет обеспечиваться надежность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга № 2 на акваторию предприятия.
Плавучий док «Сухона» проекта 02122 был заложен на ПО «Севмаш» 26 апреля 2024 года. Он строится на класс Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр), проектный символ класса — KE (*) R3 floating dock, berth connected ship (W, S). Объект сменит существующий одноименный док, который эксплуатировался на предприятии более 40 лет. Максимальная масса докуемого судна — 23,5 тыс. тонн.
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