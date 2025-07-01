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d-tatarinov 01 июля 2025, 14:44 42 Транспорт, спецтехника и логистика

В Новоуральске состоялся первый выход на линию новых автобусов КАМАЗ

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 © t.me

Сегодня, 1 июля, в городе Новоуральске Свердловской области состоялся первый выход на линию новых автобусов КАМАЗ

Пять пассажирских автобусов КАМАЗ-4290 среднего класса вместимости отныне будут работать на маршруте № 3. Их легко узнать по ярким слоганам, которые были выбраны самими новоуральцами онлайн-голосованием в марте этого года:

«Все перемены к лучшему!»

«Новоуральск — атомное сердце Урала!»

«ЗАТО мы в центре!»

«Делаем для города»

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Источник: t.me

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Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
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