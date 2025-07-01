В Новоуральске состоялся первый выход на линию новых автобусов КАМАЗ

В Новоуральске состоялся первый выход на линию новых автобусов КАМАЗСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сегодня, 1 июля, в городе Новоуральске Свердловской области состоялся первый выход на линию новых автобусов КАМАЗ
Пять пассажирских автобусов КАМАЗ-4290 среднего класса вместимости отныне будут работать на маршруте № 3. Их легко узнать по ярким слоганам, которые были выбраны самими новоуральцами онлайн-голосованием в марте этого года:
«Все перемены к лучшему!»
«Новоуральск — атомное сердце Урала!»
«ЗАТО мы в центре!»
«Делаем для города»
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