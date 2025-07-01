МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям — сообщили в пресс-службе Ростеха. Первый полет по программе состоялся с аэродрома им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование. Как прошли испытания, кто заинтересован в покупке МС-21 с отечественными ПД-14 и успевают ли производить заявленное количество самолетов в срок — разберемся в выпуске:
0:00 — МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям
0:21 — экипаж самолета
0:41 — Николай Фонурин, заместитель начальника летно-испытательного и доводочного комплекса по гражданской авиационной технике, о полете
1:08 — характеристика МС-21 1:24 — беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский
1:57 — отечественный интерьер
2:24 — первым получателем МС-21 станет Аэрофлот
4:21 — планируется наращивать выпуск МС-21
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