МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям — сообщили в пресс-службе Ростеха. Первый полет по программе состоялся с аэродрома им. Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование. Как прошли испытания, кто заинтересован в покупке МС-21 с отечественными ПД-14 и успевают ли производить заявленное количество самолетов в срок — разберемся в выпуске:

0:00 — МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям

0:21 — экипаж самолета

0:41 — Николай Фонурин, заместитель начальника летно-испытательного и доводочного комплекса по гражданской авиационной технике, о полете

1:08 — характеристика МС-21 1:24 — беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

1:57 — отечественный интерьер

2:24 — первым получателем МС-21 станет Аэрофлот

4:21 — планируется наращивать выпуск МС-21

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