Группа СОЛЛЕРС передала новые машины скорой помощи Курской области и ДНР.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания СОЛЛЕРС безвозмездно передала современные автомобили скорой медицинской помощи Курской области и Донецкой Народной Республике. Машины оснащены по последним стандартам: затемненные стекла, складное кресло для медиков, встроенная мойка с подачей воды, газовая система, а также надежные крепления для оборудования. Внутри салона есть все необходимое для оперативной работы бригад.
23 июня современный автомобиль СМП поступил в Железногорскую городскую больницу Курской области, которая обслуживает более 73 тысяч жителей.
25 июня ещё одна новая скорая помощь пополнила парк Республиканского центра экстренной медицинской помощи ДНР.
Ранее, в феврале 2025 года, УАЗ и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве, а в декабре 2024 года аналогичное соглашение было заключено с ДНР, где также открылся дилерский центр УАЗ. Компания уже передавала региону внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ СГР, сообщает пресс-служба УАЗ.
Новые автомобили скорой помощи помогут медикам оперативнее оказывать помощь и спасать жизни людей.
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Bionysheva_Elena