УАЗ начал выпускать рамы для пикапов Sollers ST6 и ST8

Группа СОЛЛЕРС локализовала производство рам для линейки пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».

Первая пилотная партия компонентов успешно выпущена на новой производственной линии, созданной в рамках инвестпроекта. Проектная мощность линии — до 10,5 тысяч рам в год.

«Запуск собственного производства рам для пикапов Sollers гарантирует нам стабильное качество критически важного компонента автомобиля, повышение гибкости производства и существенное сокращение логистических издержек и рисков, связанных с внешними поставками», — отметил генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Производственная линия оснащена современным оборудованием, включая специализированные сварочные кондукторы, стенд для гидравлической онлайн-пробивки отверстий крепления подвески и автоматизированный рихтовочный стенд. Автоматизация процесса рихтовки полностью исключает ручной труд, что обеспечивает высокую точность и стабильность геометрии рамы на всех автомобилях.

В рамках проекта созданы новые рабочие места. Общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.

