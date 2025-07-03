«Донснабкомплект» получил десять современных мусоровозов КАМАЗ

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Вчера, 2 июля, предприятие Донецкой Народной Республики «Донснабкомплект» получило от «Российского экологического оператора» десять современных мусоровозов КАМАЗ

Новые специализированные автомобили оснащены кузовами объёмом 16 кубометров. Их преимущества — высокая проходимость, манёвренность, производительность и грузоподъёмность. Эти характеристики делают КАМАЗы идеальными для работы в городских условиях, где часто встречаются узкие улицы и ограниченные пространства.

«Новая техника позволит нам более оперативно реагировать на потребности населения, улучшая качество предоставляемых услуг и поддерживая чистоту на территории. Мы уверены, что специализированная техника станет серьезным подспорьем и мы сможем значительно повысить уровень благоустройства наших городов и сделать их более чистыми и уютными для жизни», — прокомментировал получение техники министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

После оформления всех необходимых документов, мусоровозы будут направлены для работы в Донецк, Мариуполь и Шахтёрск.

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