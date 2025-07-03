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d-tatarinov 03 июля 2025, 13:30 108 Транспорт, спецтехника и логистика

«Донснабкомплект» получил десять современных мусоровозов КАМАЗ

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 © t.me

Вчера, 2 июля, предприятие Донецкой Народной Республики «Донснабкомплект» получило от «Российского экологического оператора» десять современных мусоровозов КАМАЗ

Новые специализированные автомобили оснащены кузовами объёмом 16 кубометров. Их преимущества — высокая проходимость, манёвренность, производительность и грузоподъёмность. Эти характеристики делают КАМАЗы идеальными для работы в городских условиях, где часто встречаются узкие улицы и ограниченные пространства.

«Новая техника позволит нам более оперативно реагировать на потребности населения, улучшая качество предоставляемых услуг и поддерживая чистоту на территории. Мы уверены, что специализированная техника станет серьезным подспорьем и мы сможем значительно повысить уровень благоустройства наших городов и сделать их более чистыми и уютными для жизни», — прокомментировал получение техники министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

После оформления всех необходимых документов, мусоровозы будут направлены для работы в Донецк, Мариуполь и Шахтёрск.

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Источник: t.me

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Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
  • Нет аватара oaroma
    05.07.2516:50:14

    Мусоровозы в современных городах — виртуозы. Должны проехать по узким дворовым проездам, загрузиться с неудобнейшей позиции и выехать часто задним ходом! Здорово, что конструкторы автомобилей не забывают об этой очень важной линейке спецмашин.

    #1303215
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