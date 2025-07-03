«Донснабкомплект» получил десять современных мусоровозов КАМАЗ

«Донснабкомплект» получил десять современных мусоровозов КАМАЗСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Вчера, 2 июля, предприятие Донецкой Народной Республики «Донснабкомплект» получило от «Российского экологического оператора» десять современных мусоровозов КАМАЗ
Новые специализированные автомобили оснащены кузовами объёмом 16 кубометров. Их преимущества — высокая проходимость, манёвренность, производительность и грузоподъёмность. Эти характеристики делают КАМАЗы идеальными для работы в городских условиях, где часто встречаются узкие улицы и ограниченные пространства.
«Новая техника позволит нам более оперативно реагировать на потребности населения, улучшая качество предоставляемых услуг и поддерживая чистоту на территории. Мы уверены, что специализированная техника станет серьезным подспорьем и мы сможем значительно повысить уровень благоустройства наших городов и сделать их более чистыми и уютными для жизни», — прокомментировал получение техники министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.
После оформления всех необходимых документов, мусоровозы будут направлены для работы в Донецк, Мариуполь и Шахтёрск.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В России запустили сборку полностью отечественных дизельных моторов
«Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массово...оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.
-
88 автобусов для Башкортостана
Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
-
В Крыму протестировали пригородный автобус НЕФАЗ
В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
d-tatarinov.livejournal.com
05.07.2516:50:14