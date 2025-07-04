В Володарске открыли производство домокомплектов из клееного бруса

В Володарске открыли производство домокомплектов из клееного брусаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Володарске начал работу новый завод по производству домокомплектов из клееного бруса. Проект реализовала компания «Форами». Об этом сообщают в пресс-службе Корпорации развития Нижегородской области.
Из материалов, которые выпускает предприятие, можно строить дома, здания для сельского хозяйства, производства, а также объекты для гостиничного бизнеса. Завод планирует выпускать до 250 комплектов домов в год.
В проект вложили примерно 350 миллионов рублей. Когда производство выйдет на полную мощность, здесь появится 45 новых рабочих мест.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
На ПАО «ССК» спущен на воду несамоходный земснаряд проекта 4395
На ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегор...мснаряд проекта 4395, разработанного на «РЦПКБ «Стапель».
-
ООО «ПКФ «СВ-ХИМ» запустило новый цех в Дзержинске Нижегородской области
27 июля открылся новый производственный цех на ПКФ «СВ-ХИМ»...лее 200 наименований масел, смазок, охлаждающих и тормозных жидкостей.
-
ССК сдала землесос «Евгений Плескевич» проекта 4395
Государственная приемочная комиссия 27 июля подписала приемочный акт на&nbs...laquo;Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru