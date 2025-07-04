В Володарске открыли производство домокомплектов из клееного бруса

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В Володарске начал работу новый завод по производству домокомплектов из клееного бруса. Проект реализовала компания «Форами». Об этом сообщают в пресс-службе Корпорации развития Нижегородской области .

Из материалов, которые выпускает предприятие, можно строить дома, здания для сельского хозяйства, производства, а также объекты для гостиничного бизнеса. Завод планирует выпускать до 250 комплектов домов в год.

В проект вложили примерно 350 миллионов рублей. Когда производство выйдет на полную мощность, здесь появится 45 новых рабочих мест.

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