Пожарные подразделения получили новые КАМАЗы

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Пожарные подразделения, обеспечивающие безопасность ПАО «Казаньоргсинтез», получили новые КАМАЗы

Торжественная церемония вручения ключей от новых пожарных автомобилей КАМАЗ состоялась 30 июня на территории 43-й пожарной части Отряда ФПС ГПС ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан», личный состав которого обеспечивает пожарную безопасность одного из крупнейших в России предприятий химической промышленности.

Четыре КАМАЗа — три автоцистерны и одна машина для проведения пенной атаки — поступили в распоряжение пожарных частей отряда.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Ирек Кадамов, начальник ФГБУ «УДП ФПС ГПС по Республике Татарстан» Рафаиль Мотыгуллин, исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

«Мы должны, мы обязаны беспокоиться о том, чтобы на страже пожарной безопасности наших высокотехнологичных производств стояла надёжная техника. Машины, которые сегодня поступили в распоряжение отряда, собраны по современным улучшенным технологиям российского производства. И очень хорошо, что данная спецтехника — это наши КАМАЗы и наши разработки», — сообщил исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович.

«Технические характеристики данных машин намного лучше тех, которым они идут на замену. Это и манёвренность, и быстрота реагирования, и скорость подачи воды, и оснащённость. Это значит, что при возникновении нештатной ситуации реагирование на неё и устранение последствий произойдёт гораздо быстрее. Надеюсь, что эта техника прослужит вам верой и правдой долгие годы», — обратился к личному составу генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Ключи от новых автомобилей были вручены начальникам пожарных частей отряда. После торжественной церемонии техника отправилась на боевое дежурство в места постоянной дислокации.

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