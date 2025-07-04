стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 04 июля 2025, 14:52 114 Транспорт, спецтехника и логистика

В Пойковский прибыли два новейших автобуса среднего класса

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Обновление общественного транспорта проходит не только в крупных городах Югры. В пгт Пойковский Нефтеюганского района прибыли два автобуса среднего класса КАМАЗ-4290, закупленных для работы на регулярных городских маршрутах.

Это одна из первых поставок модели 4290 заказчикам: официальные продажи таких автобусов начались в мае этого года. Ранее «младшие» автобусы из Нефтекамска были только на краткосрочных тестах в разных городах России.

Новый КАМАЗ-4290 — современный автобус среднего класса для комфортных городских поездок. Вместимость до 70 пассажиров, экономичный двигатель Евро-5 (есть модификации на газомоторном топливе), автоматическая трансмиссия и система книлинга для удобной посадки (регулировка уровня пола автобуса при недостаточной высоте тротуара). Идеальное решение для малых и средних городов!

Автобусы будет эксплуатировать единственный перевозчик Пойковского — ООО «АвтотрансЮгра». В посёлке действует три маршрута.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: t.me

Поделись позитивом в своих соцсетях


Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,