В Пойковский прибыли два новейших автобуса среднего класса

В Пойковский прибыли два новейших автобуса среднего классаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Обновление общественного транспорта проходит не только в крупных городах Югры. В пгт Пойковский Нефтеюганского района прибыли два автобуса среднего класса КАМАЗ-4290, закупленных для работы на регулярных городских маршрутах.
Это одна из первых поставок модели 4290 заказчикам: официальные продажи таких автобусов начались в мае этого года. Ранее «младшие» автобусы из Нефтекамска были только на краткосрочных тестах в разных городах России.
Новый КАМАЗ-4290 — современный автобус среднего класса для комфортных городских поездок. Вместимость до 70 пассажиров, экономичный двигатель Евро-5 (есть модификации на газомоторном топливе), автоматическая трансмиссия и система книлинга для удобной посадки (регулировка уровня пола автобуса при недостаточной высоте тротуара). Идеальное решение для малых и средних городов!
Автобусы будет эксплуатировать единственный перевозчик Пойковского — ООО «АвтотрансЮгра». В посёлке действует три маршрута.
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