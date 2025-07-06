Супердвигатели из СПБ. Три Ил-114 за 4 млрд ₽. Лётные испытания ВК-800

Еженедельная подборка новостей российской промышленности. «Роскосмос» запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31». ОАК передала Минобороны России новые Су-35С. ВК-800 для ЛМС-901 «Байкал» установили на летающей-лаборатории Як-40. Супердвигатели из СПБ для ледокола «Чукотка» прошел освидетельствование РС. Три Ил-114 за 4 млрд ₽. Лётные испытания ВК-800 В этом видео:

0:00 — вступление

0:04 — «Роскосмос» запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31»

0:49 — ВК-800 для ЛМС-901 «Байкал» установили на летающей-лаборатории Як-40

1:30 — состоялась передача ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tamal

1:58 — в Иркутске открылось производственный комплектующих для МС-21

2:45 — СИБУР начал строительство производства катализаторов

3:43 — в Москве запустили производство космических солнечных панелей

4:27 — Электродвигатель для ледокола «Чукотка» прошел освидетельствование РС

5:03 — в Первоуральске начался выпуск бесшовных нержавеющих труб

5:44 — Обкатка первого в России 5-секционного трамвая УКВЗ 71-665 начата в Екатеринбурге

6:29 — ОАК передала Минобороны России новые Су-35С

7:09 — ВЭБ.РФ и банк ПСБ направили первые средства на запуск в серийное производство электромобиля «Атом»

8:16 — российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6

8:52 — электродвигатели ДТА-170 прошли эксплуатационные испытания в составе поезда метро

9:32 — «Высокоточные комплексы» отправили в армию новую партию БМП-3

9:55 — Ржевский завод освоил производство генераторов для нового поколения турбодизелей КАМАЗ

10:36 — стоимость первых трех отечественных Ил-114 составит 4 млрд рублей за самолет

11:22 — «Иволга 4.0» запустили на Ярославском направлении Московской железной дороги

11:58 — на БМЗ завершили сборку ТЭ26

12:40 — МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям

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