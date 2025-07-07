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Bionysheva_Elena 07 июля 2025, 09:46 68 Судостроение и судоходство

Балтийский завод установил 300-тонный блок на атомный ледокол «Чукотка»

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 © www.aoosk.ru

Специалисты Балтийского завода (ОСК) выполнили монтаж крупноблочной конструкции жилой надстройки на строящийся атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка». Трехъярусный блок весом свыше 300 тонн с габаритами 22×21×7 метров был поднят на борт с помощью плавучего крана «Демаг».

В блоке уже смонтированы системы вентиляции, двери, иллюминаторы и электрооборудование. В дальнейшем здесь разместятся каюты, зоны отдыха и служебные помещения для экипажа. Как отметил гендиректор завода Александр Коновалов, предприятие планирует развивать технологию крупноблочного строительства, работая с конструкциями весом до 800 тонн.

«Чукотка» — пятый ледокол проекта 22220, строящийся для Росатома. Судно длиной 173 метра с мощностью 60 МВт предназначено для круглогодичной проводки судов в Арктике. Применение крупноблочных технологий позволяет сократить сроки строительства и снизить трудозатраты, сообщают в ОСК.

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Источник: www.aoosk.ru

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ОСК
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