Балтийский завод установил 300-тонный блок на атомный ледокол «Чукотка»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Специалисты Балтийского завода (ОСК) выполнили монтаж крупноблочной конструкции жилой надстройки на строящийся атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка». Трехъярусный блок весом свыше 300 тонн с габаритами 22×21×7 метров был поднят на борт с помощью плавучего крана «Демаг».
В блоке уже смонтированы системы вентиляции, двери, иллюминаторы и электрооборудование. В дальнейшем здесь разместятся каюты, зоны отдыха и служебные помещения для экипажа. Как отметил гендиректор завода Александр Коновалов, предприятие планирует развивать технологию крупноблочного строительства, работая с конструкциями весом до 800 тонн.
«Чукотка» — пятый ледокол проекта 22220, строящийся для Росатома. Судно длиной 173 метра с мощностью 60 МВт предназначено для круглогодичной проводки судов в Арктике. Применение крупноблочных технологий позволяет сократить сроки строительства и снизить трудозатраты, сообщают в ОСК.
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