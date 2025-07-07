Спуск на воду сухогрузной аппарельной баржи-площадки УТК 3004 проекта RDB66.68MAСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Томской области на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск на воду сухогрузной аппарельной баржи-площадки «УТК 3004» проекта RDB66.68MA. Подробности приводятся в сообщении судоверфи от 7 июля.
Судно построено по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в интересах судоходной компании ООО «Р-Транс ТК» (дочерняя компания ООО «Уральская транспортная компания»).
Напомним, несамоходные баржи проекта RDB66.68MA подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах.
Несамоходная баржа-площадка проекта RDB66.68MA
Класс РКО — «М-СП 3,5(Лед 30)»
Длина наибольшая Lнб — 92,23 м
Ширина — 14,50 м
Высота борта — 4,5 м
Осадка по ЛГВЛ Т — 2,74 м
Грузоподъемность — 2500 т
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d-tatarinov.livejournal.com
07.07.2514:26:09