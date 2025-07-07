О ходе строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

В Новосибирске завершают строительство четвертого моста через Обь. Главная особенность моста — пилон высотой 114 метров.

© ngs.ru

© ngs.ru

Все строительные работы планируют закончить до конца года.

Недавно в пресс-службе группы компаний «ВИС» сообщили, что строительная готовность моста оценивается в 98%.

© ngs.ru

«Центральный мост» (больше, конечно, прижилось название четвертый) будет первой платной дорогой в Новосибирске.

Бесплатно проехать по мосту сможет общественный транспорт. Бесплатно по мосту также смогут двигаться МЧС, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция и некоторые другие категории пользователей платных дорог.

© ngs.ru

У транспортных развязок моста более 20 съездов.

Специалистам осталось завершить работы по окраске, установке световых мачт и нанесению дорожной разметки.

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