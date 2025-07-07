О ходе строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

О ходе строительства четвертого моста через Обь в НовосибирскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Новосибирске завершают строительство четвертого моста через Обь. Главная особенность моста — пилон высотой 114 метров.
Все строительные работы планируют закончить до конца года.
Недавно в пресс-службе группы компаний «ВИС» сообщили, что строительная готовность моста оценивается в 98%.
«Центральный мост» (больше, конечно, прижилось название четвертый) будет первой платной дорогой в Новосибирске.
Бесплатно проехать по мосту сможет общественный транспорт. Бесплатно по мосту также смогут двигаться МЧС, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция и некоторые другие категории пользователей платных дорог.
У транспортных развязок моста более 20 съездов.
Специалистам осталось завершить работы по окраске, установке световых мачт и нанесению дорожной разметки.
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