В декабре 2025 года в Новосибирске открыли движение по четвёртому автомобильному мосту через Обь. Рабочее название проекта «Центральный», но мост чаще называют просто четвёртым. Стройка началась ещё в 2020 году, закончить планировали в 2023 году, но сроки несколько раз переносили. Проезд по мосту будет платным — когда закончат строить все развязки и тоннели проекта. Пока можно ездить бесплатно.

Длина моста 1,5 км, в конструкции используется 70 вант, а пилон в виде огромной буквы «Н» высотой 114 метров стал новым узнаваемым силуэтом на панораме Новосибирска.

1. История Новосибирска тесно связана с мостами — город даже появился из-за строительства моста через Обь на Транссибирской магистрали в 1893-1897 годах. Новосибирск вырос на месте посёлка строителей. © img.geliophoto.com

2. Сейчас в городе 7 мостов: 2 железнодорожных, 1 метромост, а теперь ещё и 4 автомобильных.

3. У моста сложная форма и конструкция: в вантовой части сделано несколько изгибов, пролёты выполнены по кривой, со стороны Ипподромной улицы идут на подъём.

4. Длина моста 1,5 км, он стоит на 17 опорах высотой до 27,3 метра.

5. Пилон удерживает 70 вант, протяжённость вантового участка — 380 метров. Общая длина вант — около 9 км, самая длинная — 235 метров, самая короткая 63 метра. Внутри каждой ванты — до 59 металлических тросов. Ванты удерживают участок моста массой более 21 тысячи тонн.

6. Высота пилона — 114 метров. Это сопоставимо с высотой 38-этажного здания.

7. Конструкция выполнена в виде буквы «Н».

8. Новый мост соединяет Ипподромную и Станционную улицы, обеспечивает выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

9. Это быстрый путь между центром и аэропортом — шестиполосная дорога с многоуровневыми развязками, по которой транспортные потоки должны идти непрерывно и без остановок на светофорах.

10. Ось Красного проспекта — главной улицы Новосибирска.

11. Пилон моста на фоне часовни Николая Чудотворца.

12. Красный проспект.

13. Морозный рассвет.

14. Огромная буква «Н» над городом.

15. Ферма старого железнодорожного моста и памятник Императору Александру III у подножия пилона нового моста.

16. Перемычка пилона находится на высоте 63 метров и весит 160 тонн.

17. Открытие моста проходило в прямом эфире — строители организовали прямую трансляцию, торжественно запустили движение, а подсветка окрасила огромный пилон в цвета российского флага.

18. Конструкции заливали в любую погоду — зимой делали специальные укрытия, в которых поддерживали положительную температуру, чтобы бетон застывал правильно.

19. Не обошлось без сложностей — строители столкнулись с коммуникациями, которые не учли в проекте, были ошибки с расчетами уровня грунтовых вод, корректировалась стоимость.

20. Пилон моста над морозным туманом.

21. Пока строительство не завершено, скорость движения по мосту ограничена 40 км/ч, а плату за проезд не берут. Строителям предстоит закончить работы на трамвайном путепроводе и во втором тоннеле под Транссибирской магистралью, доделать часть развязок. После этого объект официально будет введён в эксплуатацию.

22. Традиционные пробки на развязке у площади инженера Будагова.

23. Пассажирский поезд едущий по Транссибу.

24. Буква «Н» высотой с 40-этажный дом.

25. Шесть полос движения.

26. Вид с левого берега.

27. У подножия моста берёт своё начало Михайловская набережная.

28. Красный проспект переходящий в улицу Большевистская.

29. Архитектурная подсветка у моста пока отсутствует.

30. Четвёртый мост на фоне «Бэтмена».

31. Мосты Новосибирска.

32. На мост возлагали большие надежды — дополнительный путь через Обь должен был разгрузить остальные мосты. Но когда движение открыли, пробки не уменьшились. Среди причин обычно называют неотлаженную работу светофоров — их ещё предстоит регулировать с учётом появления нового моста.

33. После завершения строительства всех 25 развязок на левом берегу за проезд будут взимать плату.

34. Новый силуэт Новосибирска.