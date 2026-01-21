MAX
Gelio Дорожное строительство

Четвёртый мост в Новосибирске — новый силуэт города

© img.geliophoto.com

В декабре 2025 года в Новосибирске открыли движение по четвёртому автомобильному мосту через Обь. Рабочее название проекта «Центральный», но мост чаще называют просто четвёртым. Стройка началась ещё в 2020 году, закончить планировали в 2023 году, но сроки несколько раз переносили. Проезд по мосту будет платным — когда закончат строить все развязки и тоннели проекта. Пока можно ездить бесплатно.

Длина моста 1,5 км, в конструкции используется 70 вант, а пилон в виде огромной буквы «Н» высотой 114 метров стал новым узнаваемым силуэтом на панораме Новосибирска.

1. История Новосибирска тесно связана с мостами — город даже появился из-за строительства моста через Обь на Транссибирской магистрали в 1893-1897 годах. Новосибирск вырос на месте посёлка строителей.

© img.geliophoto.com

2. Сейчас в городе 7 мостов: 2 железнодорожных, 1 метромост, а теперь ещё и 4 автомобильных.

© img.geliophoto.com

3. У моста сложная форма и конструкция: в вантовой части сделано несколько изгибов, пролёты выполнены по кривой, со стороны Ипподромной улицы идут на подъём.

© img.geliophoto.com

4. Длина моста 1,5 км, он стоит на 17 опорах высотой до 27,3 метра.

© img.geliophoto.com

5. Пилон удерживает 70 вант, протяжённость вантового участка — 380 метров. Общая длина вант — около 9 км, самая длинная — 235 метров, самая короткая 63 метра. Внутри каждой ванты — до 59 металлических тросов. Ванты удерживают участок моста массой более 21 тысячи тонн.

© img.geliophoto.com

6. Высота пилона — 114 метров. Это сопоставимо с высотой 38-этажного здания.

© img.geliophoto.com

7. Конструкция выполнена в виде буквы «Н».

© img.geliophoto.com

8. Новый мост соединяет Ипподромную и Станционную улицы, обеспечивает выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».

© img.geliophoto.com

9. Это быстрый путь между центром и аэропортом — шестиполосная дорога с многоуровневыми развязками, по которой транспортные потоки должны идти непрерывно и без остановок на светофорах.

© img.geliophoto.com

10. Ось Красного проспекта — главной улицы Новосибирска.

© img.geliophoto.com

11. Пилон моста на фоне часовни Николая Чудотворца.

© img.geliophoto.com

12. Красный проспект.

© img.geliophoto.com

13. Морозный рассвет.

© img.geliophoto.com

14. Огромная буква «Н» над городом.

© img.geliophoto.com

15. Ферма старого железнодорожного моста и памятник Императору Александру III у подножия пилона нового моста.

© img.geliophoto.com

16. Перемычка пилона находится на высоте 63 метров и весит 160 тонн.

© img.geliophoto.com

17. Открытие моста проходило в прямом эфире — строители организовали прямую трансляцию, торжественно запустили движение, а подсветка окрасила огромный пилон в цвета российского флага.

© img.geliophoto.com

18. Конструкции заливали в любую погоду — зимой делали специальные укрытия, в которых поддерживали положительную температуру, чтобы бетон застывал правильно.

© img.geliophoto.com

19. Не обошлось без сложностей — строители столкнулись с коммуникациями, которые не учли в проекте, были ошибки с расчетами уровня грунтовых вод, корректировалась стоимость.

© img.geliophoto.com

20. Пилон моста над морозным туманом.

© img.geliophoto.com

21. Пока строительство не завершено, скорость движения по мосту ограничена 40 км/ч, а плату за проезд не берут. Строителям предстоит закончить работы на трамвайном путепроводе и во втором тоннеле под Транссибирской магистралью, доделать часть развязок. После этого объект официально будет введён в эксплуатацию.

© img.geliophoto.com

22. Традиционные пробки на развязке у площади инженера Будагова.

© img.geliophoto.com

23. Пассажирский поезд едущий по Транссибу.

© img.geliophoto.com

24. Буква «Н» высотой с 40-этажный дом.

© img.geliophoto.com

25. Шесть полос движения.

© img.geliophoto.com

26. Вид с левого берега.

© img.geliophoto.com

27. У подножия моста берёт своё начало Михайловская набережная.

© img.geliophoto.com

28. Красный проспект переходящий в улицу Большевистская.

© img.geliophoto.com

29. Архитектурная подсветка у моста пока отсутствует.

© img.geliophoto.com

30. Четвёртый мост на фоне «Бэтмена».

© img.geliophoto.com

31. Мосты Новосибирска.

© img.geliophoto.com

32. На мост возлагали большие надежды — дополнительный путь через Обь должен был разгрузить остальные мосты. Но когда движение открыли, пробки не уменьшились. Среди причин обычно называют неотлаженную работу светофоров — их ещё предстоит регулировать с учётом появления нового моста.

© img.geliophoto.com

33. После завершения строительства всех 25 развязок на левом берегу за проезд будут взимать плату.

© img.geliophoto.com

34. Новый силуэт Новосибирска.

© img.geliophoto.com

Источник: dzen.ru

  • Nelton Nelton21.01.26 09:32:40

    шедеврально!    

    #1311348
  • lapshin-89 lapshin-8921.01.26 09:33:45

       
    На 15 фото исторический мост такой крохотный.
    А ещё, в эти дни, 105 лет назад Новосибирск стал столицей Сибири.

    #1311349
    • Иван Иванов Иван Иванов21.01.26 11:34:18

      Главное в старом мосте, в том, что его построили через такую широкую реку и так далеко от центра России. Без него не было бы Транссиба.

      #1311355