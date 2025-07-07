«Р-Флот» завершил строительство двух грунтоотвозных барж проекта RHB2007.1NS

«Р-Флот» завершил строительство двух грунтоотвозных барж проекта RHB2007.1NSСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала Российского Классификационного Общества на предприятии «Р-Флот» завершено строительство двух грунтоотвозных барж проекта RHB2007.1NS. Суда предназначены для транспортировки грунта, извлеченного при дноуглубительных работах.
Основные характеристики баржи проекта RHB2007.1NS:
Длина судна габаритная, м — 19,66
Ширина судна габаритная, м — 6,96
Высота борта, м — 1,50
Осадка по КВЛ, м — 1,0
Грузоподъемность, т — 91,7
Объем грузового трюма, м³ - 50,9
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