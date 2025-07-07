«Р-Флот» завершил строительство двух грунтоотвозных барж проекта RHB2007.1NS

Под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала Российского Классификационного Общества на предприятии «Р-Флот» завершено строительство двух грунтоотвозных барж проекта RHB2007.1NS. Суда предназначены для транспортировки грунта, извлеченного при дноуглубительных работах.

Основные характеристики баржи проекта RHB2007.1NS:

Длина судна габаритная, м — 19,66

Ширина судна габаритная, м — 6,96

Высота борта, м — 1,50

Осадка по КВЛ, м — 1,0

Грузоподъемность, т — 91,7

Объем грузового трюма, м³ - 50,9

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