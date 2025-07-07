В Москве открылись шесть центров женского здоровья

В Москве открылись шесть центров женского здоровьяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
7 июля шесть центров женского здоровья, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, открылись в Москве:
— центр женского здоровья ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова на ул. Багрицкого,
— ГКБ им. А. К. Ерамишанцева на улице Полярная,
— ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на Федеративном проспекте,
— ММКЦ «Коммунарка» в Щербинке
— два центра ГКБ им. С. С. Юдина — на улицах Бирюлевская и Затонная.
В начале этого года в Москве действовало пять центров женского здоровья, сейчас их 11, а до конца года начнут работу ещё пять.
Центр женского здоровья на улице Багрицкого был открыт в реконструированном здании площадью 3,3 тыс. кв. м. Новое подразделение ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова объединило четыре женские консультации, которые располагались в разных районах Западного административного округа, занимали небольшие площади и в силу этого имели ограниченные возможности ведения пациенток.
Ежедневно медицинскую помощь в новом Центре могут получать более 1,7 тыс. женщин, а общая численность прикрепленного населения — более 330 тыс. человек.
Для оснащения медучреждения была закуплена новейшая медицинская техника, включая маммограф, пять кардиотокографов и 10 аппаратов УЗИ. В четырехэтажном здании разместили 36 кабинетов акушеров-гинекологов, кабинет патологии шейки матки, кабинет дежурного врача, работающий семь дней в неделю для оказания помощи при неотложных ситуациях без предварительной записи, школу будущих родителей и другие. Кроме того, здесь можно воспользоваться игровой зоной для детей, зонами комфортного ожидания с вендинговыми автоматами, колясочной и специально оборудованными комнатами для кормления.
Фото — https://aif.ru/...348#id=42286493
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