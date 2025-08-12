В Москве открылся обновлённый Межокружной ревматологический центр в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
В ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова завершилась реконструкция Межокружного ревматологического центра, который теперь располагается в корпусе № 12 1924 года постройки. Площадь центра увеличилась в 2,5 раза, что позволило создать современную инфраструктуру для комплексного оказания специализированной помощи пациентам.
Центр оснащён 30 койками стационара, кабинетами генно-инженерной биологической терапии, консультативно-диагностическим отделением, а также новейшим оборудованием, включая рентгенодиагностический аппарат и денситометр. В здании обустроена безбарьерная среда для комфортного пребывания пациентов.
Ревматологический центр станет важной частью новой системы оказания помощи пациентам с хроническими заболеваниями суставов и соединительной ткани. Врачи будут сопровождать больных на всех этапах — от постановки диагноза до пожизненного наблюдения, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Помимо Первой градской больницы, межокружные ревматологические центры работают в Больнице № 52 и МКНЦ им. А.С. Логинова. На сегодня к ним прикреплено более 57,5 тысячи пациентов.
