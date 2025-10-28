В Москве продолжается плановое обновление городского здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена завершилась реконструкция еще трех поликлиник — двух детских и одной взрослой. Головное здание ДГП № 30 в Дорогомилове, филиал № 3 ГП № 64 в Красносельском и филиал № 4 ДГП № 23 в Москворечье-Сабурове вновь начали принимать пациентов.

Детская поликлиника № 30 на Поклонной улице была практически полностью перестроена. Количество педиатрических кабинетов здесь увеличили с 7 до 12, что позволит обслуживать более 13 тысяч маленьких пациентов. Для удобства и безопасности создан отдельный вход для детей с инфекционными заболеваниями, оборудованы современные процедурные и удобная колясочная, сообщили в Правительстве Москвы.

Все обновленные учреждения получили новейшее медицинское оборудование — от современной офтальмологической аппаратуры до систем для проверки слуха. В кабинетах установлена эргономичная мебель, компьютеры подключены к единой медицинской системе, а для комфорта пациентов созданы зоны отдыха, игровые пространства и буфеты. Особое внимание уделили доступной среде: поликлиники полностью адаптированы для маломобильных пациентов и соответствуют современному московскому стандарту медучреждений. Прилегающие территории также были благоустроены.

Работы по модернизации первичного звена здравоохранения в городе носят системный характер. За последние пять лет было обновлено или построено свыше 340 зданий поликлиник, и эта работа продолжается на постоянной основе.