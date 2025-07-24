После реконструкции открылось головное здание детской поликлиники в Восточном Измайлове
В Восточном Измайлове завершилась масштабная реконструкция головного здания детской поликлиники. Теперь здесь созданы комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей: современные зоны ожидания с электронной очередью, игровые уголки и удобная навигация. При входе оборудовано тёплое помещение для колясок.
Медицинское учреждение оснастили новейшим диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ, кардиомониторы, офтальмологическую и ЛОР-аппаратуру. Все системы объединены в единую цифровую сеть, что ускоряет процесс обследования и повышает эффективность работы врачей.
Для удобства посетителей самые востребованные кабинеты расположены на первых этажах, педиатры принимают на втором, а узкие специалисты — на третьем, сообщает Мэр Москвы в телеграмм канале.
Благоустройство затронуло и прилегающую территорию: обновлены пешеходные дорожки, заменено ограждение, установлены энергоэффективные фонари. Для детей организована игровая зона на улице.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В Москве открылись шесть центров женского здоровья
7 июля шесть центров женского здоровья, работающих по новому стандарту.... С. С. Юдина — на улицах Бирюлевская и Затонная.
-
Цифровые технологии и удобство: в Зябликово завершили реконструкцию поликлиники
Филиал № 1 ГП № 214 на Ореховом бульваре вно...иза снимков и постановки диагнозов, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
-
В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 22 медучреждения
В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано ...ских учреждения.Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге
Поделись позитивом в своих соцсетях