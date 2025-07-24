После реконструкции открылось головное здание детской поликлиники в Восточном Измайлове

© t.me

В Восточном Измайлове завершилась масштабная реконструкция головного здания детской поликлиники. Теперь здесь созданы комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей: современные зоны ожидания с электронной очередью, игровые уголки и удобная навигация. При входе оборудовано тёплое помещение для колясок.

Медицинское учреждение оснастили новейшим диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ, кардиомониторы, офтальмологическую и ЛОР-аппаратуру. Все системы объединены в единую цифровую сеть, что ускоряет процесс обследования и повышает эффективность работы врачей.

© t.me

© t.me

Для удобства посетителей самые востребованные кабинеты расположены на первых этажах, педиатры принимают на втором, а узкие специалисты — на третьем, сообщает Мэр Москвы в телеграмм канале.

Благоустройство затронуло и прилегающую территорию: обновлены пешеходные дорожки, заменено ограждение, установлены энергоэффективные фонари. Для детей организована игровая зона на улице.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈