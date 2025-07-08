«Торсиотест» завершил строительство сейнера «Октябрьский» проекта 04130

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Производственная площадка «Торсиотест» завершила постройку сейнера «Октябрьский» проекта 04130. Комплект судовых документов выдан на судно 4 июля 2025 года.

Техническое наблюдение за постройкой судна на производственной площадке ООО «НПЦ «Торсиотест» вели специалисты Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала РС. Комплект документов Регистра передан заместителю директора предприятия по производству Олегу Уколову, сообщает пресс-служба РС.

Новый сейнер завершает серию судов проекта 04130, строительство которой велось на данной верфи с июня 2021 года. Эксплуатация судна предусмотрена круглогодично в соответствии с категорией ледовых усилений «Ice 1», указанной в символе класса судна.

Напомним, контракт на строительство серии маломерных судов Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина и завод «Торсиотест» заключили в 2020 году. Закладка киля головного судна «Апача» состоялась в июне 2021 года. Проект 04130 разработан компанией «Форсс Технологии».

Серия из шести малотоннажных рыболовных сейнеров проекта 04130 Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина строит по программе инвестиционных квот для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. «Апача», «Сокоч», «Карымай», «Карага», «Авача» и «Октябрьский» названы в честь камчатских поселков.

Суда проекта 04130 предназначены для добычи минтая, тихоокеанской трески и камбалы в морях Дальневосточного региона. Транспортировка улова в сыром виде для дальнейшей переработки на береговой фабрике будет осуществляться в грузовом трюме наливом. Грузовой трюм имеет вместимость 90 куб. м. Обслуживать судно будет экипаж из восьми человек.

Судно проекта 04130 имеет длину 26 метров, то он не попадает в разряд маломерных судов, как ранее строившиеся МРС-150. Увеличение длины корпуса позволило значительно улучшить обитаемость для экипажа — сейчас на судне для семи человек экипажа имеется четыре каюты, небольшая кают-компания и камбуз. Размер рубки значительно увеличен по сравнению со старый МРС и спроектирована рубка с хорошей обзорностью.

Трюма, рассчитанные на продукцию в 100 тонн позволяет на перспективу перевозить не только 40 тонн рыбы в одном объеме, но и использовать куботейнеры (как минимум, два независимых объема по 40 тонн) и при необходимости установить морозильное оборудование и повысить сроки сохранности свежевыловленной рыбы.

Требование заказчика по сохранению небольшой осадки сейнеров (около двух метров) позволяет судам в случае плохой погоды зайти в устье реки не далеко от района промысла. Среди важных для заказчика требований к параметрам и техническим характеристикам судов также — скорость, объем трюма и тяговое усилие на снюрреводной лебедке.

Эксплуатация судна будет осуществляться в весенне-осенний навигационный период (с мая по октябрь), в соответствии со знаком категории ледовых усилений Ice1. Район плавания ограниченный R2.

На Камчатке суда такого типа ведут промысел в бассейнах Охотского и Берингова морей. Поэтому тяговые усилия лебедки, длины ваеров рыболовецкого оборудования и другие параметры рассчитаны в соответствии с глубинами и особенностями районов эксплуатации. В частности, особенностью побережья Охотского моря со стороны Камчатки является его непрерывность и отсутствие естественных мест для укрытия в случае непогоды.

Сейчас у Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина более десяти судов такого типа. Всего же, по примерным оценкам рыбодобывающих компаний, необходимость в судах такого операционного профиля около 200 единиц для Дальнего Востока РФ.

Основные характеристики малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130:

Длина габаритная 26,45 м

Ширина габаритная 8,0 м

Осадка по КВЛ 2,2 м

Высота борта 3,65 м

Мощность ГД 441 кВт

Водоизмещение 306,3 т

Валовая вместимость 211 рег. т

Экипаж 7 человек

Трюм 90 куб. м

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