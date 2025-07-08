Новая поликлиника на Ключ-Камышенском плато г. Новосибирска начала работу

Новая поликлиника на Ключ-Камышенском плато г. Новосибирска начала работуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Октябрьском районе заработала современная поликлиника № 7, рассчитанная на обслуживание жителей Ключ-Камышенского плато. Медицинское учреждение уже принимает пациентов и готово оказывать полный спектр услуг.
Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, включая МРТ, КТ, маммограф и цифровые рентген-аппараты. Это позволяет проводить комплексные обследования без необходимости направлять пациентов в другие медучреждения. Для удобства посетителей организована транспортная инфраструктура и парковочные места.
Новый медицинский центр стал первым в регионе объектом здравоохранения, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Его открытие значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей района. Администрация поликлиники внимательно следит за качеством обслуживания и готова оперативно реагировать на обращения пациентов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области.
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