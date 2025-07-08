Завод Смартэко запустил производство полуприцепа-автовоза на 8 автомобилей

Завод Смартэко запустил производство полуприцепа-автовоза на 8 автомобилейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Нижегородский завод спецтехники Смартэко начал серийный выпуск нового полуприцепа-автовоза СМАРТ О4, рассчитанного на перевозку 8 легковых автомобилей.
Запуск модели СМАРТ О4 позиционируется заводом как расширение линейки автовозной техники для российского рынка коммерческих перевозок.
Ключевые характеристики модели:
Грузоподъемность
Заявленная грузоподъемность полуприцепа — 16 500 кг. Этот параметр подтвержден процедурой весового контроля.
100% оцинковка методом горячего цинкования
Конструкция прицепа: рама, стойки, верхний и нижний ярусы полностью оцинкована методом горячего цинкования, включая обработку внутренних полостей.
Конструкция из комбинации марок стали
Для снижения веса конструкции при сохранении функциональности в производстве использована комбинация марок стали:
S700 — для особо ответственных высоконагруженных узлов,
S500 — для ответственных узлов,
09Г2С — для слабонагруженных элементов и переставных площадок.
Полная масса полуприцепа — 28 000 кг.
Увеличенная полезная ширина загрузочного пространства
Подъемные механизмы и гидравлические узлы интегрированы под настил платформы. Таким образом минимизируется риск повреждения шин, дисков, бамперов и порогов загруженных автомобилей.
Полезная ширина загрузочного пространства — 2360 мм, а полные габариты прицепа: 17100×2550×3800 мм.
Ходовая часть и управление
Установлены 2 турецкие оси CEYLAN грузоподъемностью 10 000 кг каждая.
Тормозная система — VIE с EBS (производство КНР).
Подвеска — пневматическая регулируемая.
Сервисное обслуживание
Завод Смартэко заявляет о доступности запасных частей и наличии собственной сервисной сети на всей территории РФ от Калининграда до Владивостока.
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Дмитрий Светелик