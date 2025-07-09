В Екатеринбурге презентовали Ил-114-300

В Екатеринбурге презентовали Ил-114-300Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Вчера в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург перезнтовали региональный самолет Ил-114-300. Модель заменит устаревшие Ан-24 и западные аналоги. Самолет на 90% состоит из отечественных компонентов. Его планируется использовать на региональных маршрутах. Так же самолет утеплен и может эксплуатироваться в северном климате.
Видео с перезентации: Russian Heroes
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Источник: t.me
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