В Екатеринбурге презентовали Ил-114-300

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Вчера в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург перезнтовали региональный самолет Ил-114-300. Модель заменит устаревшие Ан-24 и западные аналоги. Самолет на 90% состоит из отечественных компонентов. Его планируется использовать на региональных маршрутах. Так же самолет утеплен и может эксплуатироваться в северном климате.

Видео с перезентации: Russian Heroes

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