Завод «ОКОС Интеллект» начал выпуск портативного сетевого разъема с автономным питанием

На производственных линиях завода «ОКОС Интеллект» в Краснодарском крае начался выпуск портативного PoE-инжектора под брендом TORUS Systems . Это решение для быстрого и удобного монтажа сетевого оборудования — радиомостов, точек доступа, уличных видеокамер, SIP-телефонов и других устройств с поддержкой PoE.

Как это работает?

Вместо поиска ближайшей розетки 220V инженер использует аккумулятор от шуруповёрта (например, Bosch, Makita или DeWalt), подключая PoE-инжектор к батарее.

Это сокращает время развёртывания оборудования в 1,5-2 раза и избавляет от необходимости тянуть удлинители.

Простота и надёжность

Корпус устройства компактен (менее 10 см в длину) и защищён от повреждений, а ремень для переноски делает его удобным в работе. Даже новичок разберётся с инжектором без инструкции — всё интуитивно. Вес устройства тоже небольшой — около 200 грамм.

Технические особенности:

• Два режима: пассивный PoE (26В) и активный (50 В, IEEE 802.3af/at)*

• Поддержка аккумуляторов Bosch 18V, Makita 18V LXT и других

• Выходная мощность — до 25 Вт

Портативный PoE-инжектор TORUS — это не просто инструмент, а незаменимый помощник сетевого инженера-монтажника. Как и всё оборудование бренда, он разработан инженерами «ОКОС Интеллект» с нуля: от схемотехники до корпуса.

В следующей статье мы расскажем об отдельной модификации устройства под названием КОМБО: оно подходит и для активного и пассивного PoE-протоколов. Подробности — по запросу на a.suetov@toruss.ru .

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