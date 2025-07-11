Портативный сетевой разъем Torus с автономным питанием: монтаж без лишних проводов (2/2)

В предыдущей статье мы рассказали о базовой концепции портативного PoE-инжектора TORUS и его преимуществах для монтажа.

Сегодня подробнее о модели «ТОРУС КОМБО» (PITBM-C). Её ключевая особенность — универсальная поддержка как активного PoE (IEEE 802.3af/at), так и пассивного PoE (24V/48V). Это делает её незаменимой при работе с разнородным оборудованием: точками доступа, камерами, телефонами.

Портативный ПоЕ-инжектор «ТОРУС КОМБО» значительно снижает риск случайной порчи оборудования. Устройство автоматически определяет требуемый протокол подключенного оборудования и подает строго необходимое напряжение (24-30V для пассивного, 36-57V для активного PoE, до 50 Вт).

Управление «ТОРУС КОМБО» воплощает принцип «ничего лишнего». Вся навигация построена вокруг одной многофункциональной кнопки и четырех ярких индикаторов. Например, индикатор может сообщить о низком заряде батарее.

NB! Кстати, в устройстве есть функция автоотключения, если оно находится на батарее, но питаемое устройство не подключено. Очень удобно, если всегда носить с собой сразу на батарее.

Технические характеристики ниже:

Поддерживаемые протоколы и напряжения: Пассивный PoE: 24-30V (типовое 24V или 48V) Активный PoE (IEEE 802.3af/at): 36-57V (типовое 48V)

Выходная мощность: до 50 Вт (в зависимости от возможностей источника питания и требований устройства).

Совместимость: Работает с любыми устройствами, поддерживающими пассивный PoE в диапазоне 24-30V или активный PoE (802.3af/at) в диапазоне 36-57V. Передача питания осуществляется по витым парам кабеля (4,5+ и 7,8-).

Дальность действия: Стандартная для PoE — до 100 метров по кабелю от инжектора до питаемого устройства.

Наши клиенты говорят, что теперь на объект можно отправить стажёра с Комбо и проинструктировать его по телефону.

Задать вопросы по устройству можно на почту a.suetov@toruss.ru.

Оборудование уже доступно в свободной продаже — https://market....stems/182944105

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈