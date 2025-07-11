Портативный сетевой разъем Torus с автономным питанием: монтаж без лишних проводов (2/2)Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В предыдущей статье мы рассказали о базовой концепции портативного PoE-инжектора TORUS и его преимуществах для монтажа.
Сегодня подробнее о модели «ТОРУС КОМБО» (PITBM-C). Её ключевая особенность — универсальная поддержка как активного PoE (IEEE 802.3af/at), так и пассивного PoE (24V/48V). Это делает её незаменимой при работе с разнородным оборудованием: точками доступа, камерами, телефонами.
Портативный ПоЕ-инжектор «ТОРУС КОМБО» значительно снижает риск случайной порчи оборудования. Устройство автоматически определяет требуемый протокол подключенного оборудования и подает строго необходимое напряжение (24-30V для пассивного, 36-57V для активного PoE, до 50 Вт).
Управление «ТОРУС КОМБО» воплощает принцип «ничего лишнего». Вся навигация построена вокруг одной многофункциональной кнопки и четырех ярких индикаторов. Например, индикатор может сообщить о низком заряде батарее.
NB! Кстати, в устройстве есть функция автоотключения, если оно находится на батарее, но питаемое устройство не подключено. Очень удобно, если всегда носить с собой сразу на батарее.
Технические характеристики ниже:
- Поддерживаемые протоколы и напряжения:
- Пассивный PoE: 24-30V (типовое 24V или 48V)
- Активный PoE (IEEE 802.3af/at): 36-57V (типовое 48V)
- Выходная мощность: до 50 Вт (в зависимости от возможностей источника питания и требований устройства).
- Совместимость: Работает с любыми устройствами, поддерживающими пассивный PoE в диапазоне 24-30V или активный PoE (802.3af/at) в диапазоне 36-57V. Передача питания осуществляется по витым парам кабеля (4,5+ и 7,8-).
- Дальность действия: Стандартная для PoE — до 100 метров по кабелю от инжектора до питаемого устройства.
Наши клиенты говорят, что теперь на объект можно отправить стажёра с Комбо и проинструктировать его по телефону.
Задать вопросы по устройству можно на почту a.suetov@toruss.ru.
Оборудование уже доступно в свободной продаже — https://market....stems/182944105
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Завод «ОКОС Интеллект» начал выпуск портативного сетевого разъема с автономным питанием
На производственных линиях завода «ОКОС Интеллект» в ...P-телефонов и других устройств с поддержкой PoE.Как это работает?
-
Завод компании «ОКОС Интеллект» ввел в эксплуатацию первые производственные линии
Не «Иннопромом» единым жива новостная повестка возраждающейся п...ю 17 000 м2, ввел в эксплуатацию первые производственные линии.
-
На верфи Popilov Yachts спущена на воду первая серийная яхта проекта Popilov 14.99
11 июля 2023 года на верфи Popilov Yachts (Краснодарский край) состоял...пуск первого корпуса серийной стальной моторной яхты проекта Popilov 14.99.
Поделись позитивом в своих соцсетях