Новое производство электроники в России

Новое производство электроники в РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Не «Иннопромом» единым жива новостная повестка возраждающейся промышленности нашей страны…
На Кубани запущено новое производство электроники. Завод компании «ОКОС Интеллект», общей производственной площадью 17 000 м2, ввел в эксплуатацию первые производственные линии.
Под собственным брэндом «Torus» стартовало производство коммутаторов первой серии S1 и мобильных PoE-инжекторов. На очереди следующая модельная серия коммутаторов, а так же точки доступа. Все выпускаемое оборудование — собственной разработки, с использованием уникальных запатентованных «фичей». Архитектура, ПО и производство — прод трудов специалистов ОКОСа.
Помимо продукции собственного брэнда, завод расчитан на OEM/ODM-производство электроники под заказ сторонних клиенов. В компетенциях предприятия почти полный цикл создания электронных узлов и готовых устройств — от разработки технической документации, до упаковки выпущенной продукции.
В планах руководства компании — налаживание выпуска отечественных компонентов и освоение самых передовых производственных процессов в данной области.
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