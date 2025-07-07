Новое производство электроники в России

Не «Иннопромом» единым жива новостная повестка возраждающейся промышленности нашей страны…

На Кубани запущено новое производство электроники. Завод компании «ОКОС Интеллект», общей производственной площадью 17 000 м2, ввел в эксплуатацию первые производственные линии.

Под собственным брэндом «Torus» стартовало производство коммутаторов первой серии S1 и мобильных PoE-инжекторов. На очереди следующая модельная серия коммутаторов, а так же точки доступа. Все выпускаемое оборудование — собственной разработки, с использованием уникальных запатентованных «фичей». Архитектура, ПО и производство — прод трудов специалистов ОКОСа.

Помимо продукции собственного брэнда, завод расчитан на OEM/ODM-производство электроники под заказ сторонних клиенов. В компетенциях предприятия почти полный цикл создания электронных узлов и готовых устройств — от разработки технической документации, до упаковки выпущенной продукции.

В планах руководства компании — налаживание выпуска отечественных компонентов и освоение самых передовых производственных процессов в данной области.

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