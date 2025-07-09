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Kотенко Cергей 09 июля 2025, 21:02 53 Добыча и разведка полезных ископаемых

«Алроса» начала разработку алмазной трубки «Карпинского-2» в Архангельской области

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 © promrazvedka.ru

Это третья из шести кимберлитовых трубок алмазного месторождения им. Ломоносова в Архангельской области. Общие запасы трубки превышают 40 млн тонн алмазосодержащей руды.

АО «Севералмаз» (входит в АК «Алроса») в настоящее время ведёт промышленную добычу на месторождении Ломоносова на двух трубках — Архангельская и Карпинского-1. На трубке Карпинского-2 первые алмазы добыли в ходе опытных работ в ноябре 2018 года. Тогда геологи и горняки протестировали алмазоносную руду и подтвердили промышленный и экономический её потенциал. Подготовка к запуску велась с начала 2025 года.

«В ходе визита на предприятие гендиректор посетил производственные объекты, обсудил показатели „Севералмаза“ в 2025 году и перспективные направления работы. По итогам 5 месяцев 2025 года предприятие превысило план добычи кимберлитовой руды и сократило время проведения профилактических ремонтов. Это позволило увеличить объем обработки руды на обогатительной фабрике на 9,4% и добыть более 1,2 млн карат алмазов», — отмечается в сообщении компании.

АК «Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и объему разведанных запасов алмазов. Единственная в мире компания, которая охватывает все звенья алмазно-бриллиантового производства — от геологоразведки до создания бриллиантов и ювелирных украшений с ними.

Основные добывающие активы «Алроса» расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, где разрабатывается более 20 месторождений алмазов. Группа занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 млн карат алмазов. Запасы компании превышают 1 млрд карат алмазов. Производственный план по добыче алмазов на 2025 год составляет 29 млн карат.

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Источник: gold.1prime.ru

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алмазы, АК "Алроса", Архангельская область
  • Нет аватара DimaY
    09.07.2521:20:43

    В школе, на уроках географии, нам говорили о кимберлитовых трубках. Мне представлялось что трубка это что-то маленькое, ее просто надо выкопать, а в этой трубке лежат брильянты. Как в сундуке пиратов. Почти как в мультфильме про Простоквашино. Все оказалось не так. Сейчас я не знаю зачем они. Я понимаю, что это приносит деньги, но в быту я ими не пользуюсь. Практическую ценность их не понимаю. Моя девушка не за них меня любит. Но во многих фильмах про мафию брильянты фигурируют. Так мы о чем?

    #1303390
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      09.07.2522:49:51

      Это полезные ископаемые. Как золото, платина, серебро, медь и многое другое.

      Добытые алмазы огранивают и делают из них бриллианты. Для продажи внутри страны или на экспорт.

      #1303396
      • Нет аватара DimaY
        09.07.2523:19:43

        Вы часто пользуетесь брильянтами? Поясните что Вы с ними делаете? Я знаю где используется медь, ежедневно пользуюсь и это создает мой комфорт и уровень современной жизни. То же самое про серебро и и платину. С золотом сложнее. Но допустим. Все-таки важный метал в некоторых отраслях важных для меня. А что мне дают бриллианты? Только алчность и мафиозный оборот.

        Отредактировано: DimaY~23:32 09.07.25
        #1303398
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          09.07.2523:38:58

          1. Украшения.

          2. Экспорт (2,4 млрд. зелёных в 2024 году)

          3. Режущий инструмент:

          — бурение в геологоразведке,

          — буровой инструмент в строительстве

          — алмазные диски,

          — резка стекла,

          — шлифовка различных поверхностей.

          4. Медицина (напыление на режущих инструментах, в лазерных устройствах).

          5. Наука (при измерениях, связанных с высокими температурами и давлениями, радиацией).

          И др.

          #1303399
          • Нет аватара DimaY
            10.07.2500:03:18

            Первых два пункта понятны, это то о чем я писал — мафия. Дальше идут синтетические алмазы (в основном), к брильянтам и этому месторождению не имеют никакого отношения. Наука… очень интересно. Это же публичная информация. Статьи в научных журналах, хотя бы на уровне рефератов. Что там про бриллианты? Все работают на дешевых синтетических алмазах. Их из грифелей для карандашей делают! Ну если грубо сказать. А ученый в РФ который заказывает горсть натуральных брильянтов для научных разработок — можете имя назвать?

            #1303400
            • Нет аватара Kотенко Cергей
              10.07.2500:27:27

              Здесь перечислены области применения природных алмазов

              #1303401
              • Нет аватара DimaY
                10.07.2500:48:33

                Вы можете зайти в магазин инструментов в своем районе, Вы можете купить алмазный диск или сверло с алмазным напылением. Вы считаете, что это добыто в кимберлитовой трубке? Вы думаете, что бурят сваи с использованием природных алмазов?

                #1303403
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