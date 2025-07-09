«Алроса» начала разработку алмазной трубки «Карпинского-2» в Архангельской области

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Это третья из шести кимберлитовых трубок алмазного месторождения им. Ломоносова в Архангельской области. Общие запасы трубки превышают 40 млн тонн алмазосодержащей руды.

АО «Севералмаз» (входит в АК «Алроса») в настоящее время ведёт промышленную добычу на месторождении Ломоносова на двух трубках — Архангельская и Карпинского-1. На трубке Карпинского-2 первые алмазы добыли в ходе опытных работ в ноябре 2018 года. Тогда геологи и горняки протестировали алмазоносную руду и подтвердили промышленный и экономический её потенциал. Подготовка к запуску велась с начала 2025 года.

«В ходе визита на предприятие гендиректор посетил производственные объекты, обсудил показатели „Севералмаза“ в 2025 году и перспективные направления работы. По итогам 5 месяцев 2025 года предприятие превысило план добычи кимберлитовой руды и сократило время проведения профилактических ремонтов. Это позволило увеличить объем обработки руды на обогатительной фабрике на 9,4% и добыть более 1,2 млн карат алмазов», — отмечается в сообщении компании.

АК «Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и объему разведанных запасов алмазов. Единственная в мире компания, которая охватывает все звенья алмазно-бриллиантового производства — от геологоразведки до создания бриллиантов и ювелирных украшений с ними.

Основные добывающие активы «Алроса» расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, где разрабатывается более 20 месторождений алмазов. Группа занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 млн карат алмазов. Запасы компании превышают 1 млрд карат алмазов. Производственный план по добыче алмазов на 2025 год составляет 29 млн карат.

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