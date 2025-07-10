«Газпром нефть» инвестирует в развитие Ямала, Югры и Тюменской области

© yamal1.ru

Большая Тюменская область — один из ключевых регионов деятельности «Газпром нефти» и её стратегический партнер. Здесь создана мощная производственная инфраструктура, на базе которой разрабатываются и внедряются передовые технологии для отечественной промышленности. В регионе были созданы первые цифровые модели месторождений, разработаны и испытаны решения для рентабельной добычи трудноизвлекаемых запасов. Сегодня «Газпром нефть» реализует несколько новых амбициозных проектов, которые не только создают новые рабочие, увеличат потенциал разработки месторождений, но и позволят начать в регионе промышленную добычу йода.

Недавно «Газпром нефть» обнаружила крупную залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, открытом ещё в 1987 году. Поиск новых запасов на действующих месторождениях — это часть программы «Газпром нефти» по доизучению зрелых активов с помощью новых технологий геологоразведки, цифровой обработки данных и бурения.

© yamal1.ru

Первая скважина, пробуренная в эти пласты, получила приток углеводородов объёмом 400 тонн в сутки, что значительно выше средних показателей по отрасли. Найденные запасы содержат высококачественную безводную нефть, которая отличается низким содержанием примесей. Геологические запасы обнаруженных пластов оцениваются более чем в 3 млн тонн нефти. С целью вовлечения запасов в разработку построена многозабойная горизонтальная скважина. Выбранный метод бурения повышает объёмы добычи при минимальном количестве скважин, оптимизируя затраты на разработку залежи. Для проведения геологического анализа пород и подбора оптимальной системы разработки залежи используются российские цифровые инструменты. Планируется, что до конца 2025 года будет построено ещё 13 скважин.

© yamal1.ru

Разработка любого месторождения начинается с изучения недр. От точности данных о свойствах пластов зависит эффективность и рентабельность масштабных добычных проектов и в этом деле нефтяникам поможет Центр геологических исследований «Геосфера». Он позволит вывести изучение керна и флюидов на принципиально новый уровень, а передовые инструменты изучения недр помогут в открытии новых месторождений и выборе оптимальных решений для добычи трудноизвлекаемых запасов.

© yamal1.ru

Отраслевой центр экспертизы по изучению недр «Геосфера » в Тюмени был открыт в сентябре 2024 года, а с начала 2025 года сюда стали поступать первые образцы горных пород и пластовых флюидов с перспективных участков «Газпром нефти» в Восточной и Западной Сибири.

© yamal1.ru

Образец горной породы — единственный прямой источник данных о свойствах недр. Керн, отбираемый при бурении с глубины нескольких километров, содержит информацию о местах залегания, качестве и объёме запасов нефти и газа. Исследования геологического материала помогают в поиске и открытии месторождений, подборе оптимальных технологий для их разработки.

© yamal1.ru

В исследовательском центре «Газпром нефти» в Тюмени расположены 16 современных лабораторий. В том числе — первичной обработки керна, геомеханики, фильтрационных, микрофлюидных, физико-гидродинамических, литологических и минералогических исследований. Технологический парк центра включает около 200 единиц инновационного российского оборудования. Это позволяет проводить полный цикл высокоточных исследований — от сканирования и томографии до сложного микроструктурного анализа и оцифровки горных пород.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Все физические процессы в «Геосфере» дублируются в виртуальной среде: для поступающего в центр керна создаются цифровые двойники. Компьютерные модели позволяют не только многократно ускорить цикл исследований и эксперименты, но и проводить опыты неограниченное число раз без разрушения физического образца.

© yamal1.ru

В «Геосфере» расположено первое в отрасли роботизированное кернохранилище. Умные помощники сопровождают приём, маркировку, учет и транспортировку геологического материала. В команду специалистов тюменского центра входит свыше 100 сотрудников, в числе которых геомеханики, геохимики, математики, петрофизики, геофизики, литологи, седиментологи и инженеры. Приоритетной задачей исследовательского центра «Геосфера» станет исследование керна трудноизвлекаемых запасов и многолетнемерзлых грунтов.

© yamal1.ru

Центр геологических исследований «Газпром нефти» в Тюмени поможет в разработке новых подходов к добыче трудноизвлекаемых запасов, о которых я рассказывал в статьях Новости российского нефтесервиса и Ачимовские горизонты .

На отдалённом месторождении «Ноябрьскнефтегаза» построен современный жилой комплекс.

© yamal1.ru

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» открыл на Отдалённой группе месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе современный жилой комплекс. Новое здание обеспечит сотрудникам комфортабельные условия для жизни, работы, занятий спортом и отдыха в условиях автономии.

© yamal1.ru

Многофункциональный комплекс состоит из административного, производственного, двух жилых корпусов, конференц-зала, столовой, тренажерного зала и коворкинг-зон. На площади 3,7 тысяч квадратных метров смогут комфортно разместиться 120 сотрудников промысла. Перемещения между корпусами происходят по теплым переходам, что очень удобно в период холодных ямальских зим.

© yamal1.ru

Здание построено по блочно-модульной технологии, применяемой на арктических месторождениях «Газпром нефти». Компактные конструкции на четверть сокращают площадь застройки, а также минимизируют затраты на инженерную подготовку и коммуникации в сравнении с вагон-городками.

В многофункциональном комплексе разместятся специалисты, участвующие в разработке одного из наиболее перспективных нефтегазодобывающих кластеров «Ноябрьскнефтегаза» — Отдалённой группы месторождений с начальными геологическими запасами 148 млн тонн.

© yamal1.ru

«Газпром нефть» реализует комплексную программу по созданию на месторождениях комфортных и безопасных условий для работников компании и партнерских организаций. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе на месторождении имени Александра Жагрина открылся уникальный многофункциональный вахтовый комплекс нового поколения, а на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО появился блочно-модульный дом для специалистов буровой компании «НафтаГаз».

© yamal1.ru

Отдаленная группа месторождения (ОГМ). Это один из крупных проектов «Газпром нефти», объединяющий в единый кластер активы компании, расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа: Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения. Отдалённая группа долгие годы будет в числе ключевых драйверов добычи и благополучия Ноябрьска , как главного центра нефтедобычи на Ямале.

Удалённость активов от производственного центра в Ноябрьске обусловило их название и целесообразность объединения в одну группу. Промысел разрабатывается в условиях автономии, расстояние до ближайшей круглогодичной автодороги — 200 км. Активная разработка кластера, включающего 7 лицензионных участков, начата в 2016 году. В 2023 году на Западно-Чатылькинском месторождении введена в работу скважина со стартовым дебитом свыше 1000 тонн в сутки — это лучший показатель за всю историю разработки ОГМ.

«Газпром нефть» запустит проект по добыче йода в Югре.

© yamal1.ru

«Газпром нефть» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение об извлечении йода на территории региона. Реализация проекта позволит начать в округе промышленную добычу одного из важнейших химических элементов, около 90% которого сегодня импортируется из-за рубежа.

Йод широко используется во многих отраслях экономики — от медицины, химической, пищевой отрасли и сельского хозяйства до производства электроники, оптических приборов и аккумуляторов. Одним из перспективных и крупных источников этого химического элемента являются нефтегазовые месторождения, в пластовых водах которых содержатся значительные концентрации вещества.

Программа будет реализована на действующих месторождениях компании с развитой производственной и транспортной инфраструктурой, на которых подтверждены необходимые объёмы попутно добываемой воды с достаточной концентрацией йода. «Газпром нефть» не только создаст современный производственный комплекс, но также разработает и внедрит передовые для российской промышленности решения по экологичному извлечению йода. Планируется, что в разработку таких технологий компания за 2025-2026 годы инвестирует более 500 млн руб.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈