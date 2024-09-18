Научно-исследовательский центр «Геосфера» открылся в Тюмени

Исследовательский центр "Геосфера" (фото автора) © vsluh.ru

Исследовательский центр «Газпром нефти» открылся в Тюмени в рамках III Промышленно-энергетического форума TNF. Центр исследования пластовых систем «Геосфера» — это лабораторный комплекс площадью 12,5 тысяч м.кв, который станет экспертной площадкой управления геологическими разработками компании «Газпром нефть». Это результат работы дорожной карты, подписанной на полях форума в сентябре 2018 года.

Центр будет заниматься интеграцией данных о геологических объектах компании, разработкой новых методик и технологий измерения параметров пласта. В лабораторной части будут проводиться микроструктурные исследования, подготовка проб и обязательные исследования образцов пород, физико-химическая подготовка флюидов, компонентный анализ, экстракция, фильтрация.

© vsluh.ru

В складской части разместится система для хранения до 200 тыс. погонных метров образцов.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Лабораторный комплекс станет экспертной площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири и геологических материалов с месторождений «Газпром нефти» со всей страны.

Исследовательский центр "Геосфера" (фото автора) © vsluh.ru

Тюмень в очередной раз подтвердит статус интеллектуальной столицы ТЭК. В городе работают десятки предприятий, ведущих научные разработки для отрасли. Подобный центр открыт и успешно работает в НОВАТЭК.

Исследовательский центр "Геосфера" (фото автора) © vsluh.ru

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