Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

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Казалось бы, совсем недавно отгремели ударные комсомольские стройки Западной Сибири, а в тайге появились новые города. Тем временем, многие молодые города уже встретили свои первые крупные юбилеи. На Ямале полувековой юбилей отметил Надым, готовятся встретить пятидесятилетие Новый Уренгой и Ноябрьск. Много это или мало спорный вопрос, но на примере Ноябрьска ясно, что никогда ещё город не был настолько молодым и свежим как сейчас…

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На привокзальной площади Тюмени есть мемориал, посвящённый молодым созидателям земли Тюменской.

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Расположение памятника закономерно, именно Тюмень сыграла роль плацдарма в промышленном освоении Севера. Сегодня, спустя десятки лет, можно только восхищаться энтузиазмом и героизмом геологов и первопроходцев отстоявшим промышленное будущее региона и не позволившим затопить тюменский север водами Обской ГЭС. Мог ли простой обыватель середины прошлого века представить, что рельсы пробегут от Тюмени на Север больше полутора тысяч километров и достигнут Ледовитого океана. Сказкой казалась мысль о том, что в тайге и болотах вырастут десятки городов, а на арктическом побережье будет огромный порт. Самые смелые мечты прошлого сейчас воплощены в реальность, а титанический труд и энтузиазм народа позволил отдельной главой вписать освоение Тюменского севера в историю государства.

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На бронзовой карте региона отмечены важнейшие индустриальные центры региона, есть среди них и Ноябрьск.

© admnoyabrsk.ru

В Тюменской области действовало 36 ударных комсомольских строек, четыре из них напрямую связаны с историей возникновения Ноябрьска.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Почти пятьдесят лет прошло с ранней весны 1975 года, когда первый десант ЦИТС-2 высадился посреди белого безмолвия прямо на лёд реки Иту-Яха. Именно с этого момента начинается летоисчесление Ноябрьска, с тех пор история города неразрывно связана с освоением Холмогорского нефтяного месторождения. Холмогорское, примыкающее к нему Карамовское и соседнее Муравленковское нефтегазовые месторождения дали жизнь посёлку, впоследствии названному Ноябрьским.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В 2025 году Ноябрьск отметит 50-летие. По задумке Правительства региона город встретит юбилей изменившимся по специальной программе. Программа готовит к юбилею много подарков: будут появляться новые объекты, стоит задача по дорогам и многое другое.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Но и сейчас Ноябрьску уже есть чем гордиться, в городе проводится капитальный ремонт жилых домов и дорог, строятся социальные объекты и жильё, ведётся благоустройство. Нельзя не отметить, что в преддверии юбилея во внешнем облике города ощущается черта свежести, обновления и даже ощущение перерождения.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Современное преображение города началось десять лет назад, когда открылся новый корпус гимназии и детский сад «Ромашка».

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© admnoyabrsk.ru

В 2012 году развернулось масштабное строительство жилья в трёх новых микрорайонах города.

© admnoyabrsk.ru

Осенью 2012 года открылся современный СОК «Зенит» им. Ю. Морозова.

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© admnoyabrsk.ru

Строительный бум не заставил себя долго ждать, друг за другом начали открываться новые социальные и инфраструктурные объекты, среди которых:

— Футбольные мини-стадионы.

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— Первая и вторая очереди Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.

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© admnoyabrsk.ru

— Спортивный комплекс в Вынгапуровском.

© admnoyabrsk.ru

— Окружной центр по борьбе со СПИД-ом и инфекционными заболеваниями

© admnoyabrsk.ru

— Центр духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

© admnoyabrsk.ru

— Новая ледовая арена.

© admnoyabrsk.ru

— Стадион «Ноябрьск» и Центр единоборств.

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© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

— Детский сад «Сказка».

© admnoyabrsk.ru

— Окружной перинатальный центр.

© admnoyabrsk.ru

— Ледовый дворец «Авангард».

© admnoyabrsk.ru

— Модернизация системы теплоснабжения города.

© admnoyabrsk.ru

— СК «Вынгапуровский»

© admnoyabrsk.ru

— Вынгапуровский водозабор.

© admnoyabrsk.ru

В дальнейшем акцент был сделан на развитие дошкольного образования, в результате которого Ноябрьск получил новые детские сады «Морозко», «Дюймовочка» и «Лучик».

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Развитие города на протяжении последних лет идёт планомерно по всем направлениям, ничто не ускользает. Уже можно отметить, что в развитии города теперь просматривается некоторая последовательность. За последние годы Ноябрьск значительно преобразился, появились оригинальные арт-объекты, парк и скверы, все они объединены одной стилистикой. Администрация города старается реализовать в Ноябрьске передовые тенденции архитектуры, дизайна и градостроительства.

© admnoyabrsk.ru

Примером тому служат готовые, проектируемые и строящиеся объекты с современной архитектурой:

© admnoyabrsk.ru

— Новый бизнес-центр на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Мира.

© admnoyabrsk.ru

— Детская школа искусств им. П.И.Чайковского.

© admnoyabrsk.ru

— Плавательный бассейн «Аляска».

© admnoyabrsk.ru

В Ноябрьске можно увидеть много интересных архитектурных решений, в городе есть уникальные здания и это отмечают профессионалы. Интересно было услышать такое мнение от партнёра Ноябрьска — архитектурного бюро «ГОРА». Представители Администрации города работали с ним по архитектурному проекту Детского дома. Возведение этого объекта в плане на ближайшие годы. Неповторимый ямальский стиль здания будет перекликаться с природно-этнографическим комплексом «НУМ», который строят в этом году.

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Знакомство с Ноябрьском было бы неполным без посещения удивительного строения. Это уникальное сооружение, аналогов которому нет на Ямале и во всей Западной Сибири. Его дизайн настолько необычен, что сразу привлекает внимание многочисленных гостей города.

© admnoyabrsk.ru

Речь идёт о здании Телепорта. На архитектурном фоне северных городов 1990-х годов этот изыск выглядел совершенно футуристично. Облик будущей штаб-квартиры городского телевидения был от фундамента до тарелок на крыше детищем его директора Анатолия Гольденберга и вызывал неоднозначные оценки современников. Людям, лишённым романтизма и умеющих считать деньги, он казался избыточно роскошным. Ну зачем нам тут замки строить? Хватило бы и двух этажей!

© admnoyabrsk.ru

Но руководству НТИА «МИГ» каким-то чудом удалось в далёком 1995 году убедить руководство города в том, что именно такой проект нужен Ноябрьску, и запустить строительство. Правда, затянулось оно на долгие девять лет. Впрочем, экономические реалии девяностых тормозили и куда менее масштабные проекты. Даже когда здание было практически готово, ещё несколько лет пришлось ждать, пока закупят и смонтируют его начинку. Торжественное открытие Телепорта состоялось в 2004 году.

© admnoyabrsk.ru

Уникальному зданию вторит и единственная на Ямале телебашня. В 2022 году она тоже подверглась «перезагрузке», получив светодинамическую подсветку.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Человека помнят по тому, какой след он оставит после себя. Анатолий Гольденберг оставил мощную и высокотехнологичную — даже по меркам большого города — телекомпанию, на базе которой впоследствии был организован первый на Ямале городской медиахолдинг и телеканал. Ну, а здание телепорта до сих пор приковывает к себе взгляд оставаясь одним из самых оригинальных на Ямале.

© admnoyabrsk.ru

Визитная карточка города и изюминка городской архитектуры, именно так говорят про комплекс зданий пожарной части.

© admnoyabrsk.ru

Комплекс появился в 2003 году, а началось всё с реконструкции старого здания ПЧ-63 в далёком 1996 году.

© admnoyabrsk.ru

В комплексе множество зданий, но больше всего внимание привлекает смотровая башня.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В самом центре Ноябрьска, на холме среди леса расположился Храм Архангела Михаила — одно из красивейших сооружений города и севера Западной Сибири.

© admnoyabrsk.ru

Строительство началось в 1996 году, продолжалось до 2005 года. Храм располагается алтарём на восток, построен в форме креста. Имеет семь золочёных куполов, увенчанных крестами. Стены выложены из красного кирпича, нижняя часть отделана по всему периметру красным гранитом, верхняя — белым мрамором. Северный, южный и западный фасады храма украшены мозаикой из смальты.

© admnoyabrsk.ru

В пределах территории храма находятся здание Дома Причта с воскресной школой, трапезная, храм Серафима Саровского и церковная лавка. Весь церковный комплекс окружён кирпичным ограждением с коваными воротами и часовней.

© admnoyabrsk.ru

Храм Архангела Михаила крупнейший на Ямале, затмить его способен лишь строящийся кафедральный собор в Салехарде.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Соборная мечеть Ноябрьска — самая крупная в Тюменской области. Решение о строительстве культового сооружения для мусульман было принято в марте 1997 года, а в мае 1998-го были забиты первые сваи мечети. Открылась мечеть в 2004 году ко Дню города. Около красивейшего здания мечети разбиты клумбы, внутри цветут зеленые растения, которые люди специально вырастили для украшения здания.

© admnoyabrsk.ru

Детская музыкальная школа № 2 украшает проспект Мира.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Сегодня проектированием для города занимаются ведущие архитектурные бюро России. К переформатированию города, среди многих, причастна компания «Глобал Экстерьер» из Санкт-Петербурга, она разработала и реализовала в Ноябрьске проекты «Ноябрьск-парка» и сквера «Геологов».

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Недавно город получил проект «реновации» старой части города, разработанный одним из лучших в России экспертов в области градостроительства — компанией «Стрелка». Речь идёт о микрорайонах А, Б, В, Г и Ц-1. Цель проекта — превратить эти микрорайоны в современный жилой район с высокой доступностью сервисов, развитым озеленением, функционирующей круглый год системой центров городской жизни, разнообразным и гармоничным обликом застройки.

© admnoyabrsk.ru

Свою лепту в трансформацию города вносят и простые предприниматели. Так, один из них построил на месте непримечательного магазина современный торговый центр благоустроив, впридачу, новую зону отдыха.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Проект реконструкции одного из старейших торговых центров — «Ноябрьского» подготоввлен архитектурным бюро NAZCA.

© admnoyabrsk.ru

Согласно информации, опубликованной Государственной комиссией по вопросам развития Арктики, в список важнейших северных поселений вошли несколько городов Ямала. Исследование подтвердило, что северные города не могут и не должны быть вахтовыми, это стратегические элементы экономической системы циркумполярного региона. При этом оказалось, что Архангельск, Мурманск, Надым, Нарьян-Мар, Норильск, Ноябрьск, Новый Уренгой и Тарко-Сале — абсолютные лидеры по функционалу. Они выполняют роль транспортных узлов, медицинских, культурных и информационных центров. По мнению специалистов госкомиссии, оценка может стать основой для разработки мер господдержки, которые помогут населенным пунктам развиваться. И в этом свете вполне логично, что в свежереконструированное здание на ул. Республики 58 заселилась влиятельная силовая структура…

© admnoyabrsk.ru

По сути, офис силовиков в Ноябрьске является продолжением «городка МВД»: в задней части кадра видны здания городского суда, прокуратуры, строящееся и старое здания полиции.

© admnoyabrsk.ru

В новом здании полиции уже идёт расстановка мебели, скоро открытие, а значит, ещё одним долгостроем в городе стало меньше.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Продолжение следует…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

P.S. Ознакомьться со всеми публикациями о развитии Ямала можно здесь, здесь и в Ямальском меридиане.