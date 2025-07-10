Новый минивэн Sollers SP7. Станки для сборки печатных плат. Термопластичные композиты. Сборка АТОМа

Новые заводы и модернизированные производства в России за прошедший месяц. «Росатом Композитные технологии» запустил первое в России серийное производство термопластичных композитов. Группа СОЛЛЕРС запустила в производство новый минивэн Sollers SP7. Уралвагонзавод начал серийное производство электрозаправочных станций Elli. Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники. Компания «Грас» запустила производство гранулированного сульфата аммония. Компания «Эксперт Групп» объявила о выпуске станков для сборки печатных плат

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:07 — НПО АСТА начал серийное производство первого российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов

0:50 — «Росатом Композитные технологии» запустил первое в России серийное производство термопластичных композитов

1:48 — Группа СОЛЛЕРС начала серийное производство новых минивэнов Sollers SP7

2:24 — На заводе «Москвич» готова линия для российского электромобиля «Атом»

2:59 — На предприятии «Апатит"запущена в работу установка серной кислоты СК-714

3:30 — Уралвагонзавод начал серийное производство электрозаправочных станций Elli

4:10 — Концерн «Калашников» разработал и приступил к поставкам возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э»

4:56 — На Московском металлопрокатном заводе запущен стан 1420 по выпуску электросварных труб больших диаметров

5:19 — Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники

6:38 — Компания «Эксперт Групп» объявила о запуске серийного производства автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8.

7:23 — Компания «Грас» запустила производство гранулированного сульфата аммония

8:17 — Компания «Аполло» ввела в эксплуатацию предприятие по производству металлоконструкций

8:55 — На заводе ЗСК «Кубань» запустили производство нового полувагона модели 12-3235

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