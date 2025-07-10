Новый минивэн Sollers SP7. Станки для сборки печатных плат. Термопластичные композиты. Сборка АТОМа

Новый минивэн Sollers SP7. Станки для сборки печатных плат. Термопластичные композиты. Сборка АТОМаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новые заводы и модернизированные производства в России за прошедший месяц. «Росатом Композитные технологии» запустил первое в России серийное производство термопластичных композитов. Группа СОЛЛЕРС запустила в производство новый минивэн Sollers SP7. Уралвагонзавод начал серийное производство электрозаправочных станций Elli. Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники. Компания «Грас» запустила производство гранулированного сульфата аммония. Компания «Эксперт Групп» объявила о выпуске станков для сборки печатных плат
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:07 — НПО АСТА начал серийное производство первого российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов
0:50 — «Росатом Композитные технологии» запустил первое в России серийное производство термопластичных композитов
1:48 — Группа СОЛЛЕРС начала серийное производство новых минивэнов Sollers SP7
2:24 — На заводе «Москвич» готова линия для российского электромобиля «Атом»
2:59 — На предприятии «Апатит"запущена в работу установка серной кислоты СК-714
3:30 — Уралвагонзавод начал серийное производство электрозаправочных станций Elli
4:10 — Концерн «Калашников» разработал и приступил к поставкам возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э»
4:56 — На Московском металлопрокатном заводе запущен стан 1420 по выпуску электросварных труб больших диаметров
5:19 — Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники
6:38 — Компания «Эксперт Групп» объявила о запуске серийного производства автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8.
7:23 — Компания «Грас» запустила производство гранулированного сульфата аммония
8:17 — Компания «Аполло» ввела в эксплуатацию предприятие по производству металлоконструкций
8:55 — На заводе ЗСК «Кубань» запустили производство нового полувагона модели 12-3235
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