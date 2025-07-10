На Дону открылся новый цех по производству современных расходомеров

На Дону открылся новый цех по производству современных расходомеровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый производственный цех ООО НПО «Турбулентность-ДОН» по производству расходомеров открыли в Мясниковском районе.
Новое производство включает складские помещения, участки для производства печатных плат, обработки металла, сварки, покраски и сборки расходомеров. Здесь же будут проводиться приемочные испытания готовой продукции, включая калибровку, термоциклические и вибрационные испытания.
— Предприятие является примером успешного развития, внедрения инноваций и создания высокотехнологичных рабочих мест. Производство расходомеров в нашем регионе важно для обеспечения надежного учета энергоресурсов, а также для повышения энергоэффективности. Открытие этого цеха позволило создать дополнительно 130 новых рабочих мест, что является весомым вкладом в развитие нашего региона
Компания активно реализует программу модернизации производства. В прошлом году здесь разработали и создали калибровочный центр ПАО «Газпром» и «Государственный первичный специальный эталон единицы объёмного расхода природного газа высокого давления» для Росстандарта. Такие проекты не имеют аналогов в России.
Предприятие выпускает измерительные приборы, основанные на пяти различных физических принципах измерения расхода, что позволяет решать широкий спектр задач в области расходометрии. На сегодняшний день компания предлагает более 400 видов продукции.
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