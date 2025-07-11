Введен в эксплуатацию первый участок I этапа Восточного обхода Новосибирска

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10 июля в Новосибирской области для транзитного движения открыт первый участок I этапа Восточного обхода Новосибирска протяженностью 12,4 км — от пересечения с автодорогой К19-р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до транспортной развязки у села Новолуговое.

По словам начальника ФКУ «Сибуправтодор» Игоря Толстых, сквозное движение на данном участке повысит транспортную доступность Первомайского района города Новосибирска, населенных пунктов Новолуговое, Ремесленный и расположенных поблизости садовых товариществ, а также снизит нагрузку на крупные транспортные артерии города — улицу Большевистскую и Гусинобродский тракт.

В составе четырехполосного участка две транспортные развязки и четыре мостовых сооружения, в системе водоотведения — 21 водопропускная труба. Для обеспечения высокого уровня безопасности движения на всем протяжении установлено электроосвещение, встречные транспортные потоки разделены осевым металлическим барьерным ограждением. Разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. На готовом отрезке строящейся объездной дороги толщина многослойной дорожной одежды составляет 1,3 м, из них 24 см -долговечное покрытие из цементобетона.

© sib.rosavtodor.gov.ru

В настоящее время на остальном протяжении I этапа Восточного обхода Новосибирска — это почти 11 км, продолжаются строительно-монтажные работы. Специалисты укладывают железобетонные плиты на проезжей части моста через реку Иня, который вместе с двумя путепроводами входит в состав сложной эстакадной части общей длиной 678 пог. м. Каждая из 322 плит требует скрупулезной подгонки в ручном режиме для обеспечения ровности ездового полотна. Завершить работы здесь мостовики планируют в октябре 2025 года.

Еще один важный объект работ в границах I этапа — путепровод в составе транспортной развязки на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово. На сооружении длиной 115,4 пог. м завершается инженерное обустройство, на подходах к нему уложено цементобетонное покрытие, продолжается устройство электроосвещения. Открыть движение по путепроводу планируется также в нынешнем году.

*** Строительство Восточного обхода Новосибирска ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четырехполосная магистраль 1 В категории разгрузит трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску, где интенсивность движения достигает 70 тыс. автомобилей в сутки, а также обеспечит прямой выход с «Чуйского тракта» на Северный обход Новосибирска, к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», что снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

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